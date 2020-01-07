İzmir'de Taksiler Dijital Dünyaya En Taksi Uygulamasıyla Taşınıyor

İzmir, En Taksi uygulaması sayesinde taksi taşımacılığında bir adım ileriye gitmeyi hedefliyor. Birçok taksi durağını sisteme entegre eden ve bir nevi Uber oluşturan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, düzenlediği basın toplantısı ile En Taksi uygulamasını tanıttı.

Bugün itibarıyla tanıtılan En Taksi uygulaması sayesinde İzmirlilerin istedikleri yere taksi çağırabilecekleri, taksi şoförlerini oylayabilecekleri ve belirli seviyenin altında taksileri tercih etmeyebilecekleri belirtildi. Biraz olsun Uber'i andıran yapısı ile İzmirlilerin hayatını kolaylaştırmak adına geliştirilen uygulamanın, taksi kullanımını da artıracağı söylenenler arasında yerini aldı.

Bir yılı aşkın süredir İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) geçtiği testlerden tam not alan En Taksi İzmir uygulaması birlikte, müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Uygulamayı kullanan müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. En Taksi uygulamasıyla birlikte, müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, kendilerine gönderilecek olan aracı veto hakkına da sahip olacak. VIP Taksi ise vatandaşlara lüks taşıma imkanı sunacak ve aynı anda 8 kişi seyahat edebilecek. VIP araçlarda TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak.

En Taksi ve VIP taksi uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, oda başkanları ve taksici esnaflarının katılımıyla basına tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, taksilerin şehirler için sembol olduğunu belirterek, "Bugün taksiciler için bayram günü. Bu yüzden İzmir'in tüm billboardlarında En Taksi var. Çünkü biz, taksici esnafının kentin sembolü olduğunu düşünüyoruz. Taksiler, o kentin ayaklı habercileridir. Kente gelenler önce taksiciyle karşılaşıp ondan haber alır. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağın akışına ayak uydurmaktan başka şansımız yok. Aksi taktirde potansiyelimizin altında kalırız. İzmir'i İzmir yapan esnafıyla daha çok iş yapacağız" dedi.