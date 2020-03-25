İzmir'de Toplu Taşımada Yeşil Koltuk Uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yeşil koltuk uygulamasını devreye aldı. İzmirlilerin ulaşımda sıklıkta kullandığı metro ve otobüs başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında koltuklar işaretlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kapatılan yerlere ek olarak virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin geçici süreyle kapatılmasının uygun olacağına karar verildiğini duyurmuştu. Virüsün daha da yayılmasının önüne geçmek için en kalabalık ortamın oluştuğu toplu taşıma araçlarında da yeni bir uygulama başlatıldı.

Sürekli olarak dezenfekte edilen toplu taşıma araçlarında (metro, otobüs, vapur, tramvay) yeşil koltuk uygulaması başlatıldı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasına ilişkin bilgilendirici yazılar otobüs aktarma merkezleri, iskeleler, istasyonlar, duraklar, kısacası her yere asıldı. Yolcular binerken “Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayrılan yeşil noktalı koltuklara oturun.” mesajı ile karşılaşıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “Koronavirüs Genelgesi”yle İzmir’de toplu ulaşımda “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı. Yurttaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.#BizVarız



📌https://t.co/QXUvsOjyyj pic.twitter.com/OKQp3z3qdS — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) March 25, 2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Koronavirüs salgının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında açıkta gıda satışı da yasaklandı.