Bakan Kurum'dan İzmir'deki Okullar Hakkında Açıklama!

Çeve ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki okullar hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen ilçelerde yer alan 857 okulda hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirten Bakan Kurum, 18 okulun orta hasarlı olduğunu açıkladı. Çerve ve Şehircilik Bakanı tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Bakan Kurum'dan İzmir'deki Okullar Açıklaması

Çeve ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Depremin üzerinden sekiz gün geçtiğini belirten Bakan Murat Kurum, bu süreçte aralıksız bir şekilde AFAD İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantıları düzenlediklerini söyledi. Bakan Kurum, vatandaşın bu süreçten en hızlı şekilde çıkması amacı ile çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bakan Kurum, İzmir'deki okullar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin ardından okullarda yapılan hasar tespitine dair yaptığı açıklamada, "Dün Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. İzmir'de okullarımızda 1 hafta daha eğitim, öğretime ara verildi. Bu süreçte okullardaki hasar tespit çalışmalarını da yürütüyoruz. Şu ana kadar İzmir'de depremden etkilenen ilçelerimizde bulunan 857 okulda hasar tespit çalışması yapılmıştır. 5 okulumuz ağır, 18 okulumuzun da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.

İzmir'deki okullar ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Kurum, "Valimiz bu okullardaki taşınma süreçlerini başlatıyor. Bu okullardaki öğrencilerin de mahalledeki en yakın okula transferi şekliyle bu süreci yürütüyor olacağız. Vatandaşlarımız, velilerimiz müsterih olsunlar. Hasarlı hiçbir binada eğitim, öğretim yapılmayacaktır. Bu noktada hasar tespitlerimiz bu hafta içinde tamamlanıp taşınma sürecini de aynı şekilde Valiliğimiz koordinasyonunda yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

31 yaralı vatandaşın hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kovid salgınıyla ilgili bir mücadelemiz var. Çadır kentlerimizde kuracağımız konteyner kentimizde bu hassasiyetleri de gözeterek temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak çadır kentlerimizi oluşturuyoruz. Bu kapsamda, tüm ihtiyaçları da bu süreçte tek elden yöneterek buradaki ortamları daha steril hale getirecek adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

Hasar tespitleri için sahada aktif çalışan 1572 uzmanın olduğunu ifade eden Çeve ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin en çok hissedildiği Bayraklı ilçesindeki 4 mahallede tespitleri tamamladıklarını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bayraklı'nın tamamını bugün, İzmir genelini de inşallah önümüzdeki hafta salı, çarşamba günü toparlıyor olacağız. Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık toplam bina 309, bağımsız bölüm olarak da 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı. 3 bin 152 az hasarlı, 372 de orta hasarlı binamız var."