İzmir’de 6,6 Büyüklüğünde Deprem: Binaların Yıkıldığı Söyleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sitesi üzerinden aktarılan bilgiye göre saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem sonucu bazı binaların yıkıldığı söyleniyor. İşte İzmir depremi ile ilgili detaylar!

İzmir’de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bugün saat 14.51’de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından polis telsizi üzerinden özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar yapıldı. Şehir genelinde yer alan bazı binalarda meydana gelen çatlaklar sebebi ile vatandaşlar, hasar oluşan binaları tahliye ediyor.

İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir” ifadelerini kullandı. İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem sebebi ile çöken bir binada arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ilgili yaptığı açıklamada, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız” şeklinde konuştu.

İzmir'de meydana gelen depremin hemen ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meydana gelen deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor” ifadelerilerine yer verdi.