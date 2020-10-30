İzmir Depremi Görüntüleri Sarsıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar açıklarında gerçekleşen ve büyüklüğü 6,9 olarak hesaplanan deprem, maalesef can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verdi. İzmir depremi sırasında çekilen görüntüler ise yaşanan sallatının boyutunu tüm açıklığıyla göstermeye yetti.
Yunanistan'ın Sisam Adası ile İzmir'in Seferihisar İlçesi arasında Ege Denizi tabanında gerçekleşen deprem, binaların yıkılmasına yol açtı. 6,9 büyüklüğünde ölçülen deprem, İzmir tarihinin gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti.
Deprem sonrasında İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı binalar çökerken, Seferihisar ilçesinde ise deniz seviyesi yükselerek sele sebep oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamayla deprem sebebiyle 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralı sayısı 500'e yaklaştı.
30 Ekim itibarıyla arama ve kurtarma faaliyetleri sürerken, insanlara evlerine dönmeme çağrıları yapılmaya devam ediliyor. 15 saniyeden uzun süren ve yerin 15 kilometre altında gerçekleşen depremin etkisi ise çekilen çeşitli videolarda kendini gösterdi.
Deprem sonrasında kullanabileceğiniz mobil uygulamaları hemen aşağıdaki yazımızdan görebileceğiniz gibi yine aşağıda yer alan ilk sıradaki videoyla deprem anında yapabileceklerinize tekrar göz atabilirsiniz.
30 Ekim 2020 İzmir Depremi Görüntüleri
Deprem esnasında yapabileceklerinizi özetleyen, kısa ve etkili bir video
"Deprem anında neler yapılacağına" dair bilinçlendirmek adına... 🙏🏻 #İzmir #Deprem pic.twitter.com/wV8b37qdwZ— Kutadgu Bilim (@KutadguBilim) October 30, 2020
Sarsıntının boyutunu gösteren en net video
Arkadaşlarımın çocukları ile evimdeydik. Sanki bomba patladı. Şükür bir şeyimiz yok. İyi olacağız 🙏 #deprem pic.twitter.com/hKgUqwJcSF— Andrew Simes (@Anataeus) October 30, 2020
Bir başka ev görüntüsü
İzlerken bile ürperdik Allahım sen koru çok geçmiş olsun#izmir #deprem pic.twitter.com/Cjh55JZSYI— Hatice✴️ (@glbhr_htc) October 30, 2020
Canlı yayın sırasında yakanlanan bir oyuncu
#deprem'in uzunluğunu ve şiddetini net şekilde gösteren bir videopic.twitter.com/2MLofGBXrl— Çift Turnike (@cifturnike) October 30, 2020
Deprem anından sarsıtının şiddetini gösteren bir video
#deprem geçmiş olsun İzmir 2020 son hızıyla devam ediyor. pic.twitter.com/cZc3rgWV0e— jojomiyo (@jojomiyo1) October 30, 2020
Depremin hemen ardından kaydedilen bir görüntü
İzmir alsancakta bi çok bina çöktü#deprem pic.twitter.com/wYv7FES6Pl— Murad (@Murad28526200) October 30, 2020
Depremin hemen ardından çekilen bir başka görüntü
İzmir'de yıkılan binalar var— Çift Turnike (@cifturnike) October 30, 2020
Çok geçmiş olsun 😔 #deprem pic.twitter.com/Oh3rkj6Jpu
Maalesef yıkılan bir binanın görüntüleri
Allah yardımcımız olsun...#Deprem #İzmir pic.twitter.com/nPEuOBF4bC— Çift Turnike (@cifturnike) October 30, 2020
Birçok kişinin enkaz altında kaldığı, Bayraklı'daki bir bina
İzmir'den gelen görüntüler.. Çok büyük geçmiş olsun😔 #deprem pic.twitter.com/91iGlG6PD1— Evreni Merak Ediyoruz (@evrenemerak) October 30, 2020
Alsancak'ta yapımı devam eden bir köprüden düşen inşaat parçaları
İzmir Alsancak... #deprem pic.twitter.com/lC36Q2PDxU— Paylaşım Taciri (@Sharemania1) October 30, 2020
Seferihisar'da deprem sonrası yaşanan selden görüntüler
İzmir'de deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı. #deprem pic.twitter.com/IP7I8LcNmV— Hava Forum (@HavaForum) October 30, 2020
İzmir Bayraklı Adliyesinin deprem sonraki vaziyeti
#deprem'in şiddetiyle izmir adliyesinde büyük hasar oluştu pic.twitter.com/3yFNe00UPH— Plaza Kafası (@Plaza_Kafasi) October 30, 2020
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