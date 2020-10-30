İzmir Depremi Görüntüleri Sarsıntının Boyutunu Gözler Önüne Serdi

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar açıklarında gerçekleşen ve büyüklüğü 6,9 olarak hesaplanan deprem, maalesef can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verdi. İzmir depremi sırasında çekilen görüntüler ise yaşanan sallatının boyutunu tüm açıklığıyla göstermeye yetti.

Yunanistan'ın Sisam Adası ile İzmir'in Seferihisar İlçesi arasında Ege Denizi tabanında gerçekleşen deprem, binaların yıkılmasına yol açtı. 6,9 büyüklüğünde ölçülen deprem, İzmir tarihinin gördüğü en büyük depremlerden bir tanesi olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrasında İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı binalar çökerken, Seferihisar ilçesinde ise deniz seviyesi yükselerek sele sebep oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamayla deprem sebebiyle 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralı sayısı 500'e yaklaştı.

30 Ekim itibarıyla arama ve kurtarma faaliyetleri sürerken, insanlara evlerine dönmeme çağrıları yapılmaya devam ediliyor. 15 saniyeden uzun süren ve yerin 15 kilometre altında gerçekleşen depremin etkisi ise çekilen çeşitli videolarda kendini gösterdi.

Deprem sonrasında kullanabileceğiniz mobil uygulamaları hemen aşağıdaki yazımızdan görebileceğiniz gibi yine aşağıda yer alan ilk sıradaki videoyla deprem anında yapabileceklerinize tekrar göz atabilirsiniz.

30 Ekim 2020 İzmir Depremi Görüntüleri

Deprem esnasında yapabileceklerinizi özetleyen, kısa ve etkili bir video

Sarsıntının boyutunu gösteren en net video

Arkadaşlarımın çocukları ile evimdeydik. Sanki bomba patladı. Şükür bir şeyimiz yok. İyi olacağız 🙏 #deprem pic.twitter.com/hKgUqwJcSF — Andrew Simes (@Anataeus) October 30, 2020

Bir başka ev görüntüsü

Canlı yayın sırasında yakanlanan bir oyuncu

#deprem'in uzunluğunu ve şiddetini net şekilde gösteren bir videopic.twitter.com/2MLofGBXrl — Çift Turnike (@cifturnike) October 30, 2020

Deprem anından sarsıtının şiddetini gösteren bir video

#deprem geçmiş olsun İzmir 2020 son hızıyla devam ediyor. pic.twitter.com/cZc3rgWV0e — jojomiyo (@jojomiyo1) October 30, 2020

Depremin hemen ardından kaydedilen bir görüntü

Depremin hemen ardından çekilen bir başka görüntü

İzmir'de yıkılan binalar var



Çok geçmiş olsun 😔 #deprem pic.twitter.com/Oh3rkj6Jpu — Çift Turnike (@cifturnike) October 30, 2020

Maalesef yıkılan bir binanın görüntüleri

Birçok kişinin enkaz altında kaldığı, Bayraklı'daki bir bina

Alsancak'ta yapımı devam eden bir köprüden düşen inşaat parçaları

Seferihisar'da deprem sonrası yaşanan selden görüntüler

İzmir Bayraklı Adliyesinin deprem sonraki vaziyeti