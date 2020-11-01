Uzman Açıkladı: İzmir Depremi 35 Atom Bombası Değerinde

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, İzmir depreminde açığa çıkan enerji 35 atom bombası gücünde olduğunu belirtti.

İzmir Depremi 35 Atom Bombası Gücündeydi!

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk’e oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk’te yayımlanan habere göre Prof. Dr. Ercan, "Öncelikle depremin büyüklüğü 7. Neden 7 onu söyleyeyim. Bir depremin büyüklüğü, meydana geldiği ülkede doğru olarak bulunamaz. Bunun için en az, 600 kilometre uzaklıktaki deprem ölçüm sistemlerini kullanmanız gerekiyor. Kural budur” ifadelerini kullandı.

İzmir depremi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ercan, “O nedenle daima yurt dışındaki değerler dikkate alınır. ABD bizden 10 bin km uzakta ve 7 diyor. Ruslar 7 diyor. Yunanistan 7 dedi ve Kandilli 6.9 olarak ifade etti ki bu veri doğrudur. Bu deprem 6.6 değil 7 büyüklüğünde bir depremdir. Bununla birlikte Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin yıkım gücü ise 9'dur. Benim yaptığım hesaplamalar bu yönde. Depremin ardından ortaya çıkan enerjiyi ise halkımızın daha rahat anlaması için 35 atom bombası olarak belirtebiliriz” şeklinde konuştu.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, “Aynı deprem, İstanbul'un çok yakınında olsa, on binlerce kişinin ölümünden söz ederdik. Yine bu deprem İzmir'in içinde olsaydı, yine on binlerce cana mâl olurdu. Çünkü İzmir'de metrekareye 1750, İstanbul'da ise 2576 kişi düşüyor. Türkiye ortalaması ise 85. O nedenle depremlerin ölümcüllüğünün İstanbul açıklarında olması durumunda ciddi boyutlarda olabileceğini belirtmek gerekir” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Can kaybıyla ilgili bir sayı vermektense şunu belirtmek çok daha önemlidir. Bugün 7.5 büyüklüğünde olası bir İstanbul depremine dayanabilecek binaların oranı sadece yüzde 2.1'dir. İstanbul'da 1 milyon 600 bin yapının olduğunu düşünürsek ne kadar binanın riskli olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı ve İzmir depremi ile ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: