İzmir Depremi Sesi Ortaya Çıktı: Çok Ürkütücü ve Tüyler Ürpertici

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde depremin sesi paylaşıldı. İzmir depremi sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı. Livaoğlu Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü.

İzmir Depremi Sesi

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km olduğu açıklandı. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 38 artçı olmak üzere, toplam 570 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı açıklamada "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir." cümlelerine yer verdi.

İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz taştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu İzmir depremi sesini paylaştı.

İzmir depremi sesi hemen aşağıda yer alan videoda bulunmakta.