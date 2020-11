İzmir Depremi Sonrası Yapılan Paylaşım Gündem Oldu: Tepkiler Büyüyor

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere birçok yerde binalar yıkıldı ve büyük hasar aldı.

Fransız Maxime Rastello hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Açıklamaya tepkiler yağmaya başladı. Peki Maxime Rastello kimdir?

Maxime Rastello Kimdir?

Fransız Maxime Rastello, İzmir depremi sonrasında Instagram’dan yaptığı paylaşımda "hak ettiniz" cümlesine yer verdi.

Ortaya atılan iddialara göre Maxime Rastello'nun Microsoft'ta çalıştığı söyleniyor. Ancak durum farklı olabilir. Maxime Rastello'nun Microsoft'ta çalışmadığı ve sadece Microsoft MVP ödülüne sahip olduğu iddia edilmekte.

Microsoft En Değerli Profesyonel (MVP) ödülü, teknik uzmanlıklarını doğrudan veya dolaylı olarak Microsoft ile ilgili farklı teknoloji topluluklarıyla aktif olarak paylaşan kişilere veriliyor. Bu paylaşımı yapan kişinin de sadece bu ödüle sahip olduğu konuşulmakta.

Microsoft’un İsviçre operasyonunda görevli üst düzey yönetici Fransız Maxime Rastello’nun (@RMaximeA) İzmir depremi sonrasında Instagram’dan yaptığı paylaşım.



(Türkçe’ye “hak ettiniz” şeklinde çevirebiliriz)



Kötü insan her yerde kötü, her yerde nefret dolu... pic.twitter.com/VVFKNP0JIB — Başar Kaya (@basaarkaya) November 1, 2020

Bu paylaşım sonrasında Reddit başta olmak üzere Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda gündem olan Rastello bir açıklama yaptı.

Fransız Maxime Rastello Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk toplumuna ve özellikle de bu korkunç depremde hayatını kaybedenlere çok üzülüyorum." dedi ve paylaşımda Türk halkını değil, Türk hükümetini hedef aldığını söyledi.

A picture of one of my private status has been published by turkish MVPs and some other community members. This message has been taken out of its context and was not targeting the Turkish people who is suffering from earthquake, but its government. — Maxime R. (@RMaximeA) October 31, 2020

I am deeply sorry to the turkish community and especially to the victims of this terrible earthquake. The image and message suck, and I should never phrase it like this, as I understand the horrific message it transmits, even if it was never my intention to target victims. — Maxime R. (@RMaximeA) November 1, 2020

Henüz Microsoft tarafından bu kişi hakkında bir açıklama gelmedi. Kişinin Microsoft'ta çalışıp çalışmadığı bilinmezliğini korumakta. Açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Microsoft'tan açıklama

Paylaşımın yapılmasının ardından Rastello'nun Microsoft çalışanı olduğu dile getirilmişti. Fakat sonrasında yapılan açıklamalarda kendisinin Microsoft'ta çalışmadığı ortaya çıktı. Microsoft'un üst yöneticilerinden Scott Hanselman, kişisel Twitter hesabı üzerinden Rastello'nun Microsoft çalışanı olmadığını söyledi.

He's not in the list of employees or on Teams. Seems to be an MVP. I've emailed them and they will take it from here. — Scott Hanselman (@shanselman) November 1, 2020

Rastello'nun Sword Group isimli, İsviçre merkezli bir Microsoft ortağında çalıştığı gün yüzüne çıktı. Sword Group'un CEO'su ve diğer üst düzey yöneticileri ise atılan tweet'e tasvip etmediklerini söyleyerek, gerekli işlemleri başlattıklarını belirttiler.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1044 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı son açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743’ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." cümlelerine yer verdi.