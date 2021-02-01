Prof. Dr. Ercan'dan İzmir Depremi Uyarısı: Yazlıklarınıza Gidin!

İzmir'de art arda meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmer Ercan'dan endişelendiren bir açıklama geldi. İzmir depremi ile ilgili yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Prof. Dr. Ercan'dan Endişelendiren İzmir Depremi Uyarısı

Bugün Ege Denizi'nde saat 08.46'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, İzmir'de ve Çanakkale'de hissedildi. 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 08.47'de 4.8 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu. Saat 09.00'da ise bu kez 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 11.35'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Haber Global'e peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olayın olduğunu ve bunun hiç iyiye işaret olmadığını söyledi. Sağlam olmayan yerlerin Gediz, Menemen, ve Çiğli'nin olduğu kesimler olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, İzmirlilere yazlıklara gitmeleri konusunda tavsiye verdi.

Prof. Dr. Ercan, "Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum. Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler."

Meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür de Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, Midilli güneyinde peş peşe depremler oldu (4.8-5.3). Bu depremler muhtemelen adanın güneyinde NW-SE yönlü, güneybatıya eğimli normal fay üzerinde. Fayın uzunluğu yaklaşık 60-65 km. Geçmiş olsun saygılar. Arkadaşlar, depremin üzerinde yer aldığını düşündüğüm fayı beyaz noktalarla işaretledim" şeklinde konuştu.