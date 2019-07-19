İzmir'e Açılacak Olan Xiaomi Mi Store'un Açılış Tarihi Belli Oldu

Başarılı modelleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, İzmir'de mağaza açmaya hazırlanıyor. İzmir'deki Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği mağaza açılıyor. Sizler için Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağazanın nerede ve ne zaman açılacağını derledik.

Xiaomi İzmir'e Mağaza Açacak

Ülkemizde her geçen gün popülaritesini artıran Xiaomi, İstanbul'un ardından İzmir'e de mağaza açıyor. İstanbul'da toplamda üç adet mağaza açan Xiaomi'nin yetkili distribütörü Evofone, İzmir'e de mağaza açmak için çalışmalara başladı.

Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağaza İzmir Optimum'un 1. katında bulunmakta. Mağazanın önünde şimdilik "Coming Soon" yani çok yakında yazısı bulunmakta.

Xiaomi, İzmir'e Mi Store Açıyor!

İzmir'deki Mi Shop Ne Zaman Açılacak?

İzmir Optimum'daki Mi Store, 20 Temmuz Cumartesi günü, yani yarın kapılarını halka açacak. Açılış dolayısıyla pek çok üründe özel indirim yapılacağı belirtilirken, İzmir'de açılacak olan Mi Store'un diğer mağazalardan bir farkı bulunmayacağı ve Xiaomi'nin ürün yelpazesine bu mağazadan da kolaylıkla ulaşılabileceği açıklandı.

Sizler Xiaomi'nin İzmir'de açacağı mağaza hakkında neler düşünüyorsunuz? Mağaza açılışına katılacak mısınız? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!