İzmir'de Elektrikli Scooter'lara Ceza Yazılacak!

İzmir'de başta Martı olmak üzere tüm elektrikli scooter'lara ceza kesilecek. İzmir'de elektrikli scooter'lara cezai işlem yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar.

İzmir'de Scooter'lara Ceza Kesilecek

İzmir Valiliği, tarafına ulaşan Cimer başvurusunun incelediğini ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulayacağını açıkladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü imzalı olarak yayımlanan kararda "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde elektrikli scooter olarak tabir edilen cihazları kullanan şahıslara kimlik bilgileri esas alınarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d maddesi gereğince cezai işlem uygulanarak, tekrar kullanmaması adına şahıslara tebliğ ve tebellüğ belgesi düzenlenmektedir." denildi.

Elektrikli scooter girişimi Mart geçtiğimiz haftalarda 25 milyon dolar yatırım aldığını açıklamıştı. Sizler İzmir'de Martı'lara ceza kesilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!