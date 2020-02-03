İzmir'in Tüm Elektrikli Toplu Taşıma Araçları Güneşten Beslenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü şehir genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan elektrikli toplu taşıma araçlarının tüm elektrik ihtiyacını giderebilecek güneş enerji santrali (GES) kuracak. Buca Adatepe ve Çiğli Ataşehir tesisleri için çalışmalar başladı.

Daha önce Gediz Atölyesi’nin çatılarına 835 kilovatlık güneş paneli kuran ESHOT, şimdi de 924 kilovatlık Ataşehir GES, 1750 kilovatlık Gediz GES ve 1000 kilovatlık Buca Adatepe GES için çalışmalarını sürdürüyor. Bu üç santralin kurulmasıyla birlikte toplamda 4,5 megavatlık (4500 kilovat) kurulu güce sahip olunacak.

2024 yılına kadar kurulumun tamamlanması planlanıyorken güneş santralleri sayesinde ESHOT'un en az 5 milyon liraya yakın bir tasarruf yapması bekleniyor. 2020 içerisinde ekibe 20 elektrikli araç daha katmayı hedefleyen ESHOT, halihazırda tüm elektrik ihtiyacının yüzde 18’ini güneşten karşılayabiliyor.

Nostaljik Kapalı Duraklar Geliyor

Bunların haricinde İzmir'in işlek noktalarına kurulacak 10 m2'lik nostaljik kapalı duraklar da güneş enerjisiyle çalışacakken bu duraklarda mevsime göre ısıtılıp soğutulabilecek. Duraklarda yer alacak bilgi ekranı sayesinde gelecek otobüs hakkında bilgi alınabilecek ve durak içerisinde mini kütüphane oluşturulacak.