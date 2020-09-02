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  4. İzmir'de Kamu Binalarına HES Kodu ile Giriş Dönemi Başladı

İzmir'de Kamu Binalarına HES Kodu ile Giriş Dönemi Başladı

İzmir'de kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak. İzmir Valiliği açıklama yaptı.

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan HES kodunun kullanılacağı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar.

İzmir'de Kamu Binalarına HES Kodu ile Girilecek

İzmir Valiliği yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Ülkemizde Son Durum

1 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 271.705 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.417'e yükseldi.

ETİKETLER: koronavirüs

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