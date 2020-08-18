İzmir Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı: İşte Detaylar

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, İzmir koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. Kentte vaka sayısı yükseliyor. İşte İzmir koronavirüs vaka sayısı.

Ege'de Son Söz'ün aktardığı habere göre, İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı ikinci dalganın gelmediğini ancak kentte birinci dalganın ikinci pikinin yaşanmaya başladığını belirti. Çamlı açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"ikinci dalganın başlaması için birinci dalganın vaka sayılarında ciddi bir düşüş olması gerekir. Ancak bu yaşanmadı. Şu an İzmir’de ikinci piki yaşamaya başladık. Biz Nisan ayında birinci dalganın pikini gördük. Bir takım kontrollerle vaka sayıları düşmüştü. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile vaka sayılarının düşmediği görüldü."

Lütfi Çamlı, İzmir’de günde 3500-400 arası test yapıldığını ve ortalama her gün 200-250 arası pozitif vaka tespit edildiği bilgisini paylaştı. 17.08.2020 tarihindeki vaka sayısının 190 olduğunun bilgisini veren Çamlı açıklamasında şunları söyledi:

"Vaka sayılarının belirleyebilmek için test sayılarının artması gerekiyor. Salgında en riskli grupların ve temaslı olguların KOVİD-19 testi yapılmalı. Riskli grupların başında sağlık çalışanları geliyor. Sağlık çalışanlarımız içerisinde ilk döneki kadar olmasa da pozitif vakalar olduğunu görüyoruz. Şoförlerden, gişe memurlarına kadar hizmet sektöründeki insanlar dikkatle takip edilmeli.

Ne kadar çok test, o kadar koronavirüs hastasını erken yakalamak demek. Çok fazla test yapılmalı. Test yapılan merkez sayısı artmalı. Bir takım merkezlere ruhsat verilebilir. Behçet Uz, Yeşilyurt Hastanesi gibi hastaneler bu alt yapıya sahip… Bu tür test yapan merkezlerin sayısı artarsa diğer hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilecektir."