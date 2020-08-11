Vali Açıkladı: İzmir Koronavirüs Vaka Sayısı Yükseliyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. İzmir'de koronavirüs salgını ne durumda? İşte İzmir koronavirüs vaka sayısı hakkında yapılan açıklama.

Vali Yavuz Selim Köşger, Konak'ta koronavirüs tedbirleri ile ilgili denetimlere katıldı. Denetimde açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşgör şunları söyledi:

İzmir'de de bir artışın olduğunu görüyoruz. Durumumuz vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar ve istatistikler kötüye doğru gidiyor. Eğer bu aşamada sıkı kontrol etmez, kurullara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski ortaya çıkabilir. Daha ağır yaptırımlar gerekebilir.

Bu nedenle vatandaşımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın da uyması lazım. Her şey çok hızlı normalize olmaya başladı. Yeni normale uymamız lazım. Yeni normal, hayatımızı devam ettireceğiz, ekonomi çalışacak çarklar dönecek, insanlar işine gücüne gidecek.

Gündelik hayatındaki sporuna ve plajına da gidecek ama burada yeni normal dediğimiz maske, mesaje ve hijyen kurallarına uyarak hayatlarını devam edecekler. Onu sağlamaya çalışıyoruz.