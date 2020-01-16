İzmir Küresel Teknoloji Şirketlerinin Merkezi Olacak

Türkiye'nin en önemli araştırma üniversitelerinin başında gelen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bugün kadar yaptığı başarılı çalışmalar ile gündeme gelmişti. Üniversitenin bir sonraki hedefinin ise kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde küresel teknoloji şirketlerini bir araya getirmek olduğu dile getirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgelerinin, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği, Ar-Ge firmalarının yerleştiği ve ekonomik büyümenin sağlanacağı merkezler olarak planlandığını kaydetti.

Ege Bölgesinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini ve teknoloji geliştirme bölgesi inşasına başlama niyetlerinin olduğunu dile getiren Yusuf Baran, "Burada şu anda 160 firmamızla, bine yakın tam zamanlı Ar-Ge personelimiz ve 1,1 milyar liralık ürettiğimiz bir değer mevcut." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'daki Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'nda dile getirdiği yeni teknoloji geliştirme bölgesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kampüsünde kurulacağı yönündeki sözlerini anımsatan Baran, projeyle ilgili somut adımların çok kısa zamanda atılacağını aktardı.

Bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yusuf Baran, şöyle konuştu: "Bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesiyle beraber, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde sahip olduğumuz nitelikli insan kaynakları, ileri düzey araştırma altyapımız ve üstün başarılı öğrencilerimizle bu bölgenin insan ve bilgi kaynağını sağlamaya çalışacağız.

Aslında sadece İYTE değil, bugün İzmir'de yerleşik 9 üniversitemiz, 10 bin akademisyenimiz ve 170 bin üniversite öğrencimizle teknoloji geliştirme bölgelerimizin insan kaynağını karşılayacak.

Bu bölgede amacımız sadece ulusal değil küresel firmaları da kazandırmak. Yeni teknoloji bölgesi bu anlamda küresel firmaların merkezi olacaktır. Daha da önemlisi küçük firmalarla yollarına başlayıp büyüyen, uluslararası ağlarını oluşturan ve özellikle de ülkemizin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştüren firmaları kurma hedefimiz var."