İzmir'de Seyyar Maskematik Dönemi Başladı

İzmir'de metro istasyonlarına yerleştirilen maskematiklerin ardından metronun olmadığı yerlerde de seyyar maskematik uygulaması başlatıldı.

İzmir'de Seyyar Maskematikler Yerleştiriliyor

İlki Buca’nın Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka kurulan seyyar maskematikten yolcular, İzmirim kartını göstererek içerisinde 5’er maske bulunan paketten alabiliyor. İki seyyar maskematik önümüzdeki günlerde Gaziemir ve Çiğli’de halkın yoğun olarak kullandığı yerlere koyulacak. Şimdiye kadar İzmir’in 19 noktasında bulunan maskematiklerden 1 milyon 800 bin maske dağıtıldığı açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin 19 noktasında maskematiklerin bulunduğunu ve bu uygulamayla yurttaşların ücret ödemeden steril maskelere ulaştığını belirtti.

Soyer açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bunun güzelliği her yerde, dağ başında bile kullanılabiliyor olması. Elektrik olmayan yerde jeneratör ile çalışıyor. Her yerde vatandaşa hizmet götürebileceğimiz pratikliğe erişmiş olduk. Bu çok kıymetli. Bizim bulduğumuz bu yöntemle vatandaşa maskeyi kolaylıkla ulaştırmış oluyoruz. Devam edeceğiz.

Maskeler hem ulaşılmaz bir durumda hem de gerçekten pahalıydı. Vatandaş dışarı çıkmak zorunda kaldığında günde iki üç tane takmak zorunda kalabiliyor. Belediyemizin bu hizmetinin değerini bulduğunu düşünüyorum. Vatandaşın nezdinde de karşılığını bulduğunu görüyorum ve bununla iftihar ediyorum. Emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."