İzmir'de Düğünlere Koronavirüs Kısıtlaması, İşte Yeni Tedbirler

Koronavirüs salgınına rağmen düğünlerin ardı ardına tedbirler alınmadan yapılması valilikleri harekete geçirdi. Ankara Valiliği’nin ardından İzmir Valiliği de yeni tip koronavirüs Covid-19’un yayılmasını önlemek adına yeni tedbirler aldıklarını duyurdu. İzmir’de düğünlere ilişkin alınan yeni tedbirler, kısıtlamalar haberimizde.

İzmir Yeni Düğün Tedbirleri

Türkiye’de vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken iller kendi içlerinde tedbirler alarak salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Sezonunun olmasıyla peş peşe gerçekleştirilen düğünlerde ne yazık ki tedbirler uygulanmıyor, yüzlerce kişinin katıldığı bu organizasyonlarda virüs kaptığından kendi düğününe katılamayanlar bile oluyor. Bulaş riskinin çok yüksek olduğu bugünlerde salgını kontrol altına almak amacıyla Ankara valiliğinin ardından İzmir valiliği düğünlere kısıtlama getirdi. Ankara’da düğünlerin 1 saatle sınırlandırılması, İzmir’de de 2.5 saatle sınırlandırılması kararı alındı. İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet ve mevlit organizasyonlarındaki tedbirlerle ilgili bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda sokak düğünleri kesin olarak yasaklanırken, ihtiyaç halinde, uygun olması duurmunda Kaymakamlıktan alınacak izinle okul bahçelerinin düğün amaçlı kullanılabileceği kaydedildi. Nikah ve düğün organizasyonlarında tüm katılımcıların maske takacağı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla belirtileri gösterenlerin salona alınmayacağı, birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne 1. derece akraba olarak kabul edilirken, teyze, hala, amca, dayı, kuzenler 1. derece akraba sayılmayacak) dışında 65 yaş üzeri kişilerin alınmayacağı bildirildi. Bulaş riskini azaltmak amacıyla organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması, yemekli düğünlerde servisin 1 saat içerisinde tamamlanması kararı da iletildi. Eğlence noktasında, oyun, dans, halay veya gösteriler gibi temasa neden olabilecek ve mesafe kuralına aykırılık oluşturabilecek aktivitelerin gelin ve damat dışında herkese yasaklandığı belirtildi.