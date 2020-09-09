İzmir Valisi'den Koronavirüs Açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabı üzerinden kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Köşger, İzmir'de yapılan günlük test sayısı açıkladı ve hastanelerin doluluk oranının kaç olduğunu paylaştı. İşte detaylar.

İzmir'de Hastanelerin Doluluk Oranı Kaç?

Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, Salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama 5100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta, 4598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup Hastane doluluk oranı %52,3 dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır."

Sevgili İzmirliler,

Salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama

-5100 test

-30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama

-39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta,

-4598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup

Hastane doluluk oranı %52,3 dir.

Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) September 8, 2020

Koronavirüs hastalığından korunmak için ellerinizi sürekli yıkamanız ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. AVM gibi toplu alanlarda çok fazla kalmamanız önerilmekte. Maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak hastalıktan korunmak mümkün.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız öneriler arasında. öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Öksürük veya ateş gibi belirtiniz var ise en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka gidin.

Ülkemizde Son Durum

8 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 283.270 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.782'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.159 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 253.245 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.