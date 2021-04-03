İzmir'de Kaç Kişiye Aşı Yapıldı? Vali Açıkladı!

İzmir'de kaç kişiye aşı yapıldı? İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde toplamda kaç kişinin aşılandığını açıkladı. Vali Köşger ayrıca koronavirüs risk haritasında kırmızı renkli yani çok yüksek risk seviyesine sahip olan kentteki COVID-19 son durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

İzmir'de Kaç Kişiye Aşı Yapıldı Sorusuna Vali Köşger'den Yanıt

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde kaç vatandaşara aşı yapıldığını duyurdu. Kent genelinde 1 milyon 117 bin aşı yapıldığını belirten Vali Köşger, en kısa süre içerisinde şehrin tamamının aşılanacağını açıkladı. Vali, artan vaka sayılarına rağmen şehirde yer alan hastanelerde yoğun bakım yatak kapasiteleri ve solunum cihazlarında herhangi bir yoğunluk yaşanmadığının altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemli olduğunu belirten Vali Yavuz Selim Köşger, "Vatandaşlarımız ve esnaflarımız mutlaka COVID-19 tedbirlerine riayet etsinler. Ağustos ayına kadar devam edecek aşılama süreci var. Ülkenin çoğunluğunun aşılanması gerekir ki ölümcüllüğünün azalması için en azından bulaş hızının düşmesi için. Aşılamanın ve diğer faaliyetlerin belli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. O zamana kadar vatandaşlarımız kendi canlarını korusunlar" şeklinde konuştu.

COVID-19'la mücadele kapsamıdna denetimlere devam edildiğini söyleyen İzmir Valisi, "Kent genelindeki 30 ilçemizde 15 bin görevlimiz denetimlerini sürdürüyor. Özellikle de de hafta sonu yeniden kısıtlama geldi" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu hafta sonu ve bundan sonra da denetimler artacak. Vatandaşlarımız kurallara uymuyorsa da bunun cezasına katlanacak. Hemşerilerime tavsiyem şu, önümüzde bir yaz sezonu geliyor. Yaz İzmir ve Türkiye için çok güzel bir sezon. Vatandaşlarımıza, yazı güzel ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için sabretmelerini tavsiye ediyorum, kurallara riayet etsinler."

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