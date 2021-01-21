İzmir’deki Depremin Ardından Endişe Verici Uyarı!

İzmir’deki depremin ardından endişe verici bir uyarı yapıldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, dün gece meydana gelen depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan tarafından yapılan açıklamanın bütün ayrıntıları haberimizde.

İzmir’deki Depremler Devam Edecek mi?

Dün gece Kuşadası Körfezinde Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında büyüklükleri 3 ile 4.7 arasında değişen toplamda 6 deprem meydana geldi. Kandilli Rahathanesi tarafından paylaşılan verilere göre saat 2.28’de 3.9, saat 02.31’de 3.1, saat 02.33’te 3.8, saat 02.36’da 2.5 ve saat 02:37’de 4.7 büyüklüğünde depremler yaşandı. AFAD ise saat 2.37’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Dün gece meydana gelen son deprem, İzmir’de hissedildi. Vatandaşlar, geçtiğimiz yılın ekim ayında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından bir kez daha korku dolu dakikalar yaşadı. Dün geceki deprem kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarda deprem esnasında ürkütücü bir sesin duyulduğu belirtildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, deprem sırasında duyduğu seslerden korktuğunu ifade etti.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, Sözcü’den Latif Sansür’e çok önemli açıklamada bulundu. Bölgede 5.7 ile 6 arasında beklenen artçı depremin henüz olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, artçı depremlerin bu bölgede biriken gerginlik boşalıncaya kadar süreceğini söyledi. Prof. Dr. Ercan ayrıca bölgede 5.7 ile 6 arsında beklenen artçı depremlerin olması halinde ağır yaralı yapıların çok etkileneceğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Bugün, 21 Ocak 2021, saat 02.37’de odak konumunda M4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem olmuştur. Artçı depremler bu bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek sürecektir. Henüz beklenmekte olan M6,0 ile M5,7 arasındaki artçı depremler olmamıştır. Bu depremler olduğunda ağır yaralı yapılar çok etkilenecektir” şeklinde konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun İzmir. Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerine yer verildi.