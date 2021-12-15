İzmirli Esnafın Telefonla Çektiği Film 3 Salonda Gösterime Girdi

İzmirli esnafın telefonla çektiği film sosyal medya gündeminde. Sinema tutkunu olan ve ayrıca amatör olarak kısa filmler çektiğini ifade eden İzmirli esnaf İbrahim Öztekin, kendi filmi adına bir ilki yaşıyor.

İzmirli esnafın yazıp yönettiği "Tehlikeli Kamp" adlı film üç farklı şehirdeki sinema salonunda seyirciyle buluştu.

İzmir'de bulunan mesire alanı Buca Cennet Vadisi'nde yapılan çekimlerin yaklaşık 15 gün sürdüğü ifade edildi. Tehlike Kamp isimli filmin 5 Kasım'da vizyona girdiği ifade edildi. Filmi izleyebilecek olan iller sırasıyla Manisa, Isparta ve Şanlıurfa oldu.

Toplamda iki hafta vizyonda kalan yerli film 82 biletli seyirci tarafından sinema salonunda izlendi.

Gişede yaşadığı hayal kırıklığına rağmen kendi adına büyük bir adım attığına inanan ve sinema tutkusundan vazgeçmeyen İbrahim Öztekin verdiği demeçte, ilk filminin Kültür ve Turizm Bakanlığından bandrol alarak sinemada gösterilmesinden memnun olduğunu aktardı.

İzmirli esnafın telefonla çektiği film: Tehlikeli Kamp

İzmir'de bir büfe işleten Öztekin, geçmişte bazı filmlerde figüran olarak rol almış ve daha önce de sosyal medya platformlarında yayınlanan kısa filmler çekmişti.

Öztekin filmleriyle ilgili olarak, "Salgın sürecinde de yeğenimle beraber kısa skeçler çektik. Eskiden ekipmanım yoktu ama içimde sanata karşı sevgi var. İstanbul'da dizilerde figüranlık yaptım. Umudumu hiç yitirmedim." dedi.

2013 yılında Sakalsız Şakirler İzmir'de isimli ilk uzun metrajlı filmini çektiğini dile getiren Öztekin, ayrıca montaj yapmayla ilgili olarak bilgiye sahip olmadığını ifade etti. "O dönemde montajla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Birçok yere gönderdim ancak bir türlü montajıyla ilgili bir sonuç alamadık." dedi.

Tehlikeli Kamp filmi hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmeyen esnaf, filmin gizem, aksiyon ve dram içerdiğini dile getirdi.

"Filmimizin konusu, bir kamp alanı var ancak kimse oraya gitmiyor. Tehlikeli bir kamp, oraya giden geri dönemiyor. Bir haber ajansı var ve bu ajans kendini tanıtmak için bu kampa ekibini gönderiyor, sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 4 kişilik bir ekibini korku kampına gönderiyor. Orada olaylar gelişiyor. Tabii ki filmimizin bir sırrı var, bu da en sonunda ortaya çıkıyor."

İzmir'deki amatör tiyatrolardan bulduğu oyuncularla çekim yaptığını ve toplamda 6 kişiyle filmi koordine ettiğini ifade eden İbrahim Öztekin, Tehlikeli Kamp'ın maliyetinin ise 70 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

