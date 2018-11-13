İzmirli Robot Takımı Ülkemizi ABD'de Temsil Edecek

İzmir’de çoğu kız öğrencilerden kurulu robot takımı, İstanbul’da katıldıkları yarışmada 39 takımı geçerek, Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etme şansı yakaladı. İzmir Girls FRC isimli takım, yaptıkları robotla birçok uzmanın dikkatini çekti.

Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8’i kız toplam 13 öğrenciden oluşan robot takımı, geliştirdikleri çok fonksiyonlu robot ile başarılara imza attı. İstanbul Bölgesel Şampiyonası kapsamında 39 farklı takımı geride bırakarak, birincilik unvanını kazanan İzmir Girls FRC (First Robotics Competition), 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak iki farklı turnuvaya bilet aldı.

2019’da düzenleneceği duyurulan Şampiyonlar Şampiyonası ve FRC Regional Uluslararası yarışmalarında yarışmaya hak kazanan İzmirli takıma, üç liseden Gürkan Lokman, Uğur Çelik, Mehmet Sel, Mehmet Sözer veAbdullah Yıldırım mentörlük yapıyor. Takım ise lise ikinci ve üçüncü sınıflardan Cansu Meleke Yıldıko, Derya Altunbağ, Elif Nur Yalçın, Pelin Ülke, Elif Kahraman, Simay Nal, Gamze Kaygısız ve Emre Fırtına’dan oluşuyor.

Sponsor aranıyor

Takımdaki kız öğrencilerin fazla olmasının sebebini anlatan Karabağlar Atatürk MTAL Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Uğur Çelik, robotu yaparken atık malzemeler kullandıklarını belirterek, robot yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu vurgu yapıp, sponsor desteği istedi. Çelik, şunları söyledi: "Meslek lisesinde daha çok kız öğrencilerin pek tercih etmediği makine gibi döküm gibi alanlar olduğunu bildiğimiz için hem buraya gelecek öğrencileri teşvik etmek, hem de buradaki kız öğrencilerin yollarını açmayı hedefledik. Takımdaki kızlar farklı bölümlerden seçildi, çünkü ortaya bir ürün çıkacaktı ve bu ürün sadece bir bilim dalının ortaya çıkarabileceği bir ürün değil. Farklı branş öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte bu robotu yaptık. Özellikle atık malzemeler kullanmaya çalıştık. Takım üyeleri birbirleriyle rekabet halinde değil, takım ruhu ile ortaya bir şeyler koymayı amaçladı. Mesai saatleri dışında da çalışılarak, öğrenciler için de çok yoğun bir süreç geçirdik. Robotun tamamlanması 4 aylık bir süreci kapsıyor. Bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşayan öğrencilerimiz adına biz de çok mutluyuz. Yarışmada istenilen özelliklere göre tasarladığımız robotumuz, hem yazılımsal hem donanımsal olarak tanımlanmış görevlerin tümünü yerine getirebiliyor.

Yazdıkları otonom kodları sayesinde başlangıç görevi olarak başarılı bir şekilde belirli bir mesafedeki çizgiyi geçerek kutuyu gelen verilere göre yakın terazi ya da uzak teraziye atabilen birkaç robottan birini tasarladık. Ancak takımın faaliyetlerinin robotik alanda olması nedeni ile çalışmalarının ve kullandıkları malzemelerin de maliyeti oldukça yüksek. Bu maliyetler öğrencilerin karşılayabileceğinin çok üzerinde. Bu nedenle İzmir Girls FRC Robot Takımı, geleceği inşa edecek genç kızlara destek olacak sponsorlara ihtiyaç duyuyor."

Alanı 'Makine teknik' olan lise öğrencisi Meleke Yıldıko (16), 26 yıldır yapılan FRC yarışması hakkında öğretmenlerinin kendilerine bilgi verdiğini, katılmaya karar verdikten sonra çarşamba ve cuma günleri robotu yapmaya başladıklarını çizim aşamasını üç okulun yardımlaşarak tamamladığını, robotu yaparken mekik çekme aleti gibi makine parçalarını değerlendirerek bir bütün oluşturup robotu tamamladıklarını anlattı. Yıldıko, "Başta bu kadar ilgimi çekeceğini düşünmemiştim. Kızlarla çalışmak güzel bir duygu. Hep beraber dayanışma içinde çalışabiliyoruz" diye anlattı.