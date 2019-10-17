IZTECH RoboLeague 2019 için Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin en büyük robot yarışmalarından biri olan IZTECH RoboLeague Yarışması’nın bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlik, İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 24 saat boyunca sürecek yarışmada Tasarla-Yap-Yapıştır kategorisinde yarışmacıların dayanıklılık, tecrübe ve yaratıcılıkları da sınanacak.

2014, 2016 ve 2017 yıllarında Dünya çapındaki “IEEE Darrel Chong Student Awards” ödülünü kazanan ve 2018’de de bu ödülün en büyük adaylarından olan IZTECH RoboLeague, Ege Bölgesi’nde bir öğrenci kolu tarafından düzenlenen uzun soluklu ulusal çaptaki ilk ve tek robot yarışması.

Robot teknolojilerinin sergilendiği, farklı kabiliyetlerde robotların birbiriyle mücadele etme fırsatı bulduğu ve aynı zamanda teknoloji sektörünü, kalifiye bir mühendis veya teknik personel olmaya aday öğrencilerle buluşturmayı hedeflemiş bir organizasyon. Çeşitli robot yarışmaları, eğitim ve seminerler içeren yarışmanın Türkiye’deki benzer yarışmalardan farkı ise Tasarla-Yap-Yapıştır ve Robothon kategorisinde yarışmacıların 24 ve 36 saatlik maratonlarda dayanıklılık, tecrübe ve yaratıcılıklarının sınanması.

IZTECH RoboLeague yarışmasının ana kategorileri:

Çizgi İzleyen

Çizgi Labirent

Mini Sumo

Arazi

Futro

Serbest

Tasarla – Yap – Yarıştır

Gitro

Robothon

Her sene 1000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan IZTECH RoboLeague yarışmasının sekizincisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ev sahipliğinde, 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.