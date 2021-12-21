Twitter Kurucusu Dorsey: Bitcoin, Doların Yerini Alacak

Jack Dorsey'den Bitcoin doların yerini alacak açıklaması geldi. Twitter ve Block isimli iki farklı şirketin kurucusu olan Jack Dorsey, Bitcoin'e olan bağlılığı ile kripto yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Ödeme şirketini büyütmek için kurduğu sosyal medya devinden yakın zamanda ayrılan eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'in sonunda ABD dolarının yerini alacağını öngördü.

Son 12 ayda yükselen Bitcoin fiyatı, bir aydan biraz fazla süre içinde değerinin %30'undan fazlasını kaybederek son haftalarda geriledi. Son Bitcoin fiyatı çöküşü, neredeyse %20 düşen Ethereum fiyatını da etkiledi.

Bitcoin, Dorsey'nin tweetinden kısa bir süre sonra yükseldi, ancak son birkaç gün içinde Bitcoin fiyatına %5 ekleyen ve Ethereum fiyatını ve daha geniş kripto pazarını artıran düşüş eğilimini tersine çevirdi.

Dorsey, Twitter'da "Kripto doların yerini alacak mı?" diye soran rapçi Cardi B'ye yanıt verdi: "Evet, Bitcoin (bunu) yapacak."

Yes, Bitcoin will — jack⚡️ (@jack) December 21, 2021

Jack Dorsey'den Bitcoin doların yerini alacak açıklaması

Bu ayın başlarında Dorsey, Square ve Cash App'i içeren kısa süre önce Block olarak yeniden adlandırılan ödeme şirketinde tam zamanlı çalışmaya başlamak için Twitter'dan ayrıldı.

Dorsey ayrıca daha önce Twitter'ın merkezi olmayan teknoloji projelerinde yoğun bir şekilde yer alan şirketin baş teknoloji sorumlusu olan Parag Agrawal'ı Twitter'ın yeni CEO'su olarak atadı.

Twitter ve Square'in kurucu ortaklarından olan Dorsey, çok güçlü bir Bitcoin savunucusu. Dorsey yıllardır Bitcoin'e inanan biri, röportajlarda genellikle Bitcoin'in beklentilerinden bahsediyor ve hem Twitter hem de Square'de Bitcoin tabanlı hizmetler sunuyor.

Dorsey, Haziran ayında Miami bitcoin konferansında, "Square veya Twitter'da olmasaydım Bitcoin üzerinde çalışıyor olurdum ve her iki şirketin de oynayacağı bir rol var." dedi.

Ağustos ayında Dorsey, "Bitcoin derinden bölünmüş bir ülkeyi birleştirecek ve sonunda dünyayı (birleştirecek)." şeklinde tweetleriyle merak uyandırmayı başarmıştı.

Eski Twitter CEO'su ayrıca hiperenflasyon konusunda dünya ülkelerine çağrı yaptı. Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi. Dorsey paylaştığı tweette, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek." dedi.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ise enflasyon baskılarının önceden beklenenden daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu kabul etti ve gelecek yıla daha iyi girebileceklerini belirtti.