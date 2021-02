Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Jay-Z'den Bitcoin Ortaklığı

Jack Dorsey ve Jay-Z'den Bitcoin ortaklığı geldi. Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey, Jay-Z ile bir Bitcoin fonlama vakfı üzerinde ortaklık sağladığını söyledi. Dorsey, Hindistan ve Afrika'daki kripto para ağını geliştirmek için 500 Bitcoin yatıracağını aktardı.

Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey Perşembe günü yaptığı açıklamada, Jay-Z ile Bitcoin ortaklığı kurduğunu duyurdu. Hindistan ve Afrika'da kripto para birimi geliştirmeye odaklanacak bir Bitcoin bağış fonlaması oluşturduklarını söyleyen Dorsey, "Geri dönülmez bir güven ortamında kurulacak ve bizim tarafımızdan yönlendirilmeyecek" dedi.

"₿trust" olarak adlandırılan bu fonlama, yaklaşık 23,6 milyon dolar değerinde olan 500 Bitcoin başlangıç ​​yatırımı ile finanse edildi. Twitter CEO'su Dorsey ilk olarak Afrika ve Hindistan'daki takımlara odaklanacağını söyledi, ancak ek ayrıntıları henüz paylaşmadı.

Rapçi Jay-Z ve Dorsey tarafından başlatılan bu fonlama için yönetim kurulu üyeleri de araınıyor. Yönetim kurulu başvuru formuna göre "Bitcoin'i internetin para birimi yapma" misyonuna sahip olan vakıf için bu konuda deneyimli üç yönetim kurulu üyesi alınacak. ₿trust fonlamasının başvuru süreci ise bir hayli basit. Potansiyel kurul üyeleri sadece üç ayrıntıyı sağlamak zorunda: e-posta, isim ve çalışma kanıtı.

"Geçerli adayları tamamen burada paylaşılanlara göre değerlendireceğiz" diyen Dorsey'in Bitcoin'e olan ilgisi yeni değil. Square, geçtiğimiz Ekim ayında Bitcoin'e yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yaparak 5.000 Bitcoin satın aldı. CEO Dorsey, eski Başkan Trump'ın Twitter hesabıyla ilgili bir tweet fırtınası da dahil olmak üzere kripto para birimi hakkında sık sık tweet attı.

JAY-Z/@S_C_ and I are giving 500 BTC to a new endowment named ₿trust to fund #Bitcoin development, initially focused on teams in Africa & India. It‘ll be set up as a blind irrevocable trust, taking zero direction from us. We need 3 board members to start: https://t.co/L4mRBryMJe