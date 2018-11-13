Jack Dorsey Müjdeyi Verdi! Twitter’a Düzenleme Butonu Geliyor

Twitter, kullanıcıların uzun zamandır beklediği özelliği sonunda platforma getiriyor. Sosyal medya devinin CEO’su Jack Dorsey, atılan tweetler için bir düzenleme butonu düşündüklerini söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Twitter'ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, şirketin düzenleme butonu kullanıma sunmadan önce bu konuyu çok dikkatli bir şekilde ele alması gerektiğini belirtti.

“Düzenleme düğmesi için kullanım durumlarının ne olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor” diyen Dorsey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok insan düzenleme düğmesini istiyor çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyorlar. Yanlış yazım veya yanlış URL'yi tweet atma gibi. Bu, insanların zaman içinde tüm tweet'leri düzenlemelerine izin vermekten çok daha başarılı olur”

Tweet düzenleme özelliğinin sınırsız olmayacağını vurgulayan Dorsey, çoğu kişinin tartışmalı ifadelerini daha sonra değiştirerek bu özelliği kötüye kullanabileceğini söyledi.

Bu özelliği bir süredir düşündüklerini ve doğru şekilde yapmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Twitter CEO'su, platform ekosisteminin her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

Twitter kullanıcıları uzun zamandır tweet düzenleme butonunu istiyor. Hatta Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, haziran ayında attığı tweette, eşi Kanye West’in doğum günü partisinde Dorsey'i bu konuda ikna etmeye çalıştığını söylemişti.