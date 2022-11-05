Jack Dorsey, Twitter İşten Çıkarmalarıyla İlgili Açıklamada Bulundu

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey, Elon Musk'ın neden olduğu işten çıkarmalarıyla ilgili kendisini suçladı ve zamanında şirketin büyümesini "hızlı bir şekilde" yaptığı için bir tweet'te özür diledi.

Cuma günü, Twitter'ın 7.500 çalışanı, artık Elon Musk'ın sahip olduğu şirkette hâlâ bir işleri olup olmadığını ve serbest bırakılacak tahmini 3.700 kişinin bir parçası olup olmadıklarını e-posta yoluyla öğrendi. İşten çıkarmaların ardından Twitter'ın kurucu ortaklarından biri bu durum hakkında konuştu.

Jack Dorsey Suçun Kendisinde Olduğunu Düşünüyor

Jack Dorsey, "Geçmişte ve şimdi Twitter'daki insanlar güçlü ve dirençli. Durum ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bulurlar." dedi ve zamanında şirketin çalışan sayısını bu denli artırdığı için özür diledi.

"Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketin çalışan sayısını çok hızlı artırdım, bunun için özür dilerim."

Jack Dorsey, pozisyondaki ikinci görevinin ardından Kasım 2021'de CEO rolünden ayrıldı. O dönem yerini, Musk'ın şirketin sahipliğini almasından sonra hızla kovulan Parag Agrawal almıştı.