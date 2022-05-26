Jack Dorsey 16 Yılın Ardından Twitter'dan Resmi Olarak Ayrıldı

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketteki süresi sona erdi. Dorsey, şirketin hissedarlar toplantısından itibaren geçerli olan bir değişiklikle Çarşamba günü Twitter'ın yönetim kurulundan istifa etti. Dorsey, geçen yıl önceden ismi Square olan Block'a odaklanmak için CEO görevinden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş Twitter'dan uzaklaşmaya başladı. Dorsey'in istifa etmesinden sonra "2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar" yönetim kurulunda kalacağı belirtilmişti.

Yani Dorsey'in yönetim kurulundan ayrılma planı yeni alınmış bir karar değil. Esasında CEO olarak görevinden ayrıldığından beri yürürlükteydi. Dorsey'in yönetim kurulundan ayrılması, Dorsey'in kuruluşundan bu yana şirkete resmi bir sıfatla dâhil olması nedeniyle bir dönemin sona erdiğini gösteriyor. SpaceX ve Tesla milyarderi Elon Musk hâlâ Twitter'ı satın alma çalışmalarını sürdürürken dünyanın en önde gelen gerçek zamanlı sosyal ağı çok fazla değişimin eşiğinde. Dorsey bugüne dek 2006 yılından beri yani 16 yıldır Twitter'a bağlıydı.

Dorsey Yerini Musk'ın Doldurabileceğine İnanıyor

Mevcut Twitter CEO'su Parag Agrawal atmış olduğu tweet'te Musk'ın Dorsey'in yönetim kurulundaki yerini almayacağını daha önce belirtmişti. Musk, katılma teklifini ısrarla reddetse de şirket Twitter'ın en büyük hissedarı olduğu için hâlâ onun katkısını istiyor. Ayrıca Dorsey geçen yıl şirketten ayrılacağını ilk kez açıkladıktan sonra yerini ve şirketi alabilecek en doğru kişinin Elon Musk olduğuna inandığını belirtmişti.

Tüm bunlar olurken Elon Musk'ın Twitter'ı satın alıp almayacağı meselesi de belirsizliğini sürdürüyor. Hatırlayacağınız üzere Musk geçtiğimiz haftalarda şirketin bot hesapları hesaplama yönteminin doğruluğundan şüphe etmesinden ötürü Twitter'la olan anlaşmasını askıya aldığını belirtmişti.