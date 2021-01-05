Çin Yasalarını Eleştiren Alibaba'nın Kurucusu Jack Ma 2 Aydır Kayıp

Çin'in en zengin dördüncü kişisi ve Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 aydır kayıp. Çin'in finansal regülatörlerinin hatalı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek Çinli düzenleyicileri eleştiren Ma, yaklaşık 2 aydır açıklama yapmamasıyla yatırımcıları meraklandırıyor.

Alibaba ve Ant Group'un 56 yaşındaki milyarder kurucusu Jack Ma, iki aydan fazla süredir kameralar karşısına çıkmadı. Başta Çin olmak üzere tüm dünyada merak uyandıran Çinli girişimci, iş imparatorluğunun çökmesine yol açan bazı sorunlarla karşı karşıyaydı.

Çin yasalarının hatalı olduğunu söyleyen Jack Ma 2 aydır kayıp

Aralık ayının sonunda Çinli düzenleyiciler, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi olan ve "Çin'in Amazon'u" olarak anılan Alibaba hakkında bir antitröst soruşturması başlattı. Kasım ayında Çin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group'un halka arzı iptal ettiğini duyurdu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Çinli milyarderin ortadan kaybolması merak uyandırıyor.

Çin'in yeni kuralları, Ma'nın Çin'in mali düzenleme sistemini eleştirmesinden sonra geldi. Alibaba kurucusu, Çin'in kullandığı küresel finansal düzenlemelerin eski olduğunu belirterek, "Dünün yöntemlerini geleceği düzenlemek için kullanamayız" ifadelerine yer vermişti.

Kasım ayında Ma, 1.5 milyon dolar ödüllü "Afrika'nın İş Kahramanları" adlı Afrika yetenek gösterisinde jüri olarak katılacağını duyurmuştu. Ancak Alibaba'dan bir sözcünün açıklamasına göre, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle Ma'nın şov finali için jüri panelinde olmayacağı duyuruldu.

Temsilci, Ma'nın nerede olduğu hakkındaki sorulara yanıt olarak da geçiştirme cevaplar vererek, "Bunun dışında ekleyebileceğimiz bir şey yok" dedi.

Geçen hafta Çin hükümeti, Çin'in en büyük dijital ödeme platformu olan Alipay'in sahibi Ant Group kurumsal yönetiminin sağlam olmadığı endişelerini dile getirdi ve faaliyetlerini küçültmesini emretmişti. Tüm bu iddialar ve baskılar ise Jack Ma'nın neden kaybolduğu sorusunu gündeme getiriyor.

Yakın zamana kadar Ma, 60 milyar dolardan fazla servetiyle Çin'in en zengin adamıydı. Ancak Çin, fintech endüstrisinin kurallarını sıkılaştırdığından dolayı Ma'nın net değeri son iki ayda 12 milyar dolarlık bir darbe aldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Alibaba kurucusu şu anda 50,6 milyar dolar servete sahip ve Çin'deki en zengin dördüncü kişi.