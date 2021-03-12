Dört Aydır Kayıp Olan Jack Ma Çin'den Kaçtı mı? İşte Araştırma

2020'nin sonundan beri kayıp olan Jack Ma'nın Çin'den kaçtığı iddia ediliyordu. Ancak Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Çinli milyarderin özel jetini izledi: Jack Ma son dört aydır Çin'den dışarı çıkmamış

Alibaba ve Ant Group'u kuran Çinli milyarder Jack Ma'nın nerede olduğu, Çin hükümetinin 2020'nin sonlarında şirketlerine karşı harekete geçmesinden bu yana belirsizdi. Financial Times'ın haberine göre Jack Ma çoğunlukla evdeydi ve özellikle de Pekin veya Hainan'a seyahat etti.

Financial Times, Jack Ma'nın jetine erişim sağladığını gösteriyor ve milyarderin ev hapsinde olduğu veya ülkeden Singapur'a kaçtığı yönündeki söylentileri reddediyor.

Jack Ma, fintech şirketi Ant Group halka açılmasından haftalar önce, Çin'in mali düzenleme sistemini kamuoyuna açık bir şekilde eleştirdi. Tarihte bildirilen en büyük halka arz, Çin'in yeni düzenlemeler getirmesiyle Kasım ayında durduruldu. Aralık ayında Çin, Alibaba'ya yönelik bir antitröst soruşturması başlattı.

Kaynakların Bloomberg News'e verdiği bilgiye göre Şubat ayında Jack Ma, Çin'in tropikal bir adası olan Hainan'daki Sun Valley Golf Resort'ta golf oynarken görüldü. Bu, olası iddialarla ilgili korkuları yatıştıran ve iki ay sonra kamuoyuna ilk kez çıkmasıydı.

Ayrıca Ocak ayında Çin'deki kırsal öğretmenlerle konuştuğu bir görüşme sırasında 50 saniyelik bir video görüntüsü yayınladı. Ancak görüntüdeki kişinin Ma olmadığı iddia edilmişti.

Jack Ma'nın Çin'den kaçtığı iddia ediliyordu

Financial Times, uçuş izleme şirketi olan Radarbox tarafından derlenen uçuş kayıtlarını inceledi. İncelemede, bir jetin kayıtları Ma'nın baskılardan önceki üç ay içindeki bilinen seyahat programıyla eşleşti.

Financial Times'a göre Jack Ma, Ekim ayında spekülasyonlara konu olmaya başlayana kadar her üç günde bir seyahat etti. Ocak ve Şubat aylarında ise yalnızca haftada bir kez yolculuk yaptı.

Milyarder, Çinli düzenleyicilerle görüşmek için Pekin'e gitmiş gibi görünüyor. Kaynaklar Financial Times'a verdiği demeçte, Jack Ma'nın Ant Group ile ilgili müzakerelere doğrudan dahil olduğunu da söyledi.

Tüm bu raporlara rağmen Jack Ma'nın "gerçekten" kamu karşısına neden çıkmadığı ise belirsizliğini koruyor. Forbes Milyarder Listesi'ne göre 49 milyar dolar servete sahip olan Jack Ma, son dört ay içerisinde 10 milyar dolardan fazla kaybetti.