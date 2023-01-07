Kayıp Çinli Milyarder Jack Ma Tayland'da Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, kısa sürede elde ettiği servetin ardından 2020 yılında Çin Komünist Partisi ile ters düşmesi sebebiyle ortadan kaybolmuştu. Yıllardır medyadan ve şirketlerinin yönetiminden uzak kalan ünlü milyarder, Tayland'da ortaya çıktı.

Bangkok'ta bir restoranda görüntülenen Jack Ma'nın Alipay, Yu'ebao ve Huabei gibi markaların ana firması Ant Group'un kontrolünden çekildiği iddia edildi.

Jack Ma Neden Çin'den Kaçtı?

Çin'de yürütülen antitröst soruşturması kapsamında Alibaba'nın suçlu bulunmasının ardından firma devasa bir para cezasına çarptırılmıştı. Hem karar öncesinde hem de karar sonrasında Çin'in mâli sistemini halka açık bir şekilde eleştiren Jack Ma, iddialara göre Çin Komünist Partisi tarafından sürgün edildi.

Açıklamaların ardındna baskılara dayanamayan Jack Ma, medya ve şirket yönetiminden uzaklaşmıştı. Bu süreç, bir dönemler Çin'in en zengin insanı konumundaki Jack Ma'nın 25 milyar dolardan fazla para kaybetmesine yol açtı.

Yakın zamanda Ant Group'tan gelen bir açıklamada, şirket içi oy haklarının yeniden düzenlendiği belirtilmişti. The Wall Street Jorunal'ın haberine göre bu düzenleme sonrasında Jack Ma'nın şirket üzerindeki kontrolü tamamen bitmiş oldu.