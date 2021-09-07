Jackass Oyuncularının Toplam Tedavi Masrafı Belli Oldu!

Jackass oyuncuları hakkında yapılan yeni bir araştırmada ünlü komedi filminde yer almış oyuncuların tedavi masrafları hesaplandı. Kaymalar, düşmeler ve çok daha fazla riskli hareketlerle dolu filmin çekimlerinde oyuncular pek çok zorluktan geçti.

2022 yılının başlarında çıkması beklenen Jackass Forever filminin öncesinde Nova Legal Funding, oyuncuların kariyerleri boyunca ne kadar tedavi masrafı olduğunu araştırdı. Tedavi masraflarının dökümüne dayanılarak gerçekleştirilen çalışma, ekibin çekim esnasındaki yaralanmalarının toplam maliyetinin 24 milyon doları aştığını gösterdi.

Jackass Oyuncuları Tedavi Masrafları İçin Ne Kadar Ödedi?

Yapılan çalışmanın sonucuna göre ekibin toplam tedavi masrafı 24 milyon 263 bin dolara denk geliyor. Nova, 28 kırık kemik, 36 kafa yaralanması ve bir timsah ısırığı da dahil olmak üzere 6 Jackass yıldızında meydana gelen toplam 79 yaralanmayı odak noktasına yerleştirdi.

Çalışma diğer oyuncuların yaralanmaları da hesaba katıldığında toplam maliyetin 38 milyon dolara kadar çıkabileceğine işaret etti.

Nova Legal Funding, Jackass Injury List'i 2 Eylül'de yayımladı. Johnny Knoxville, 8,66 milyon doları aşan tedavi masrafı ile listenin başında yer aldı. Onun hemen arkasından ise 7,38 milyon doları aşan tedavi masrafı ile Ehren McGhehey geldi. McGhehey'yi takip eden isim, 5,82 milyon doların üzerinde tedavi masrafına sahip olan Stephen Gilchrist Glover (Steve-O) oldu. Steve-O'nun arkasından gelen isim, 1,65 milyon doların üzerinde tedavi masrafına sahip Dave England oldu.

Dave England'ın arkasından gelen dublörler Jason "Wee Man" Acuña ve Preston Lacy, listeyi sırasıyla 675 bin ve 75 bin dolarla kapattı.

Çalışmada ayrıca oyuncuların yaralanmaları ile ilgili detaylara da yer verildi. Knoxville'ın beyin kanaması, Steve-O'nun 900 bin dolarlık deri nakli ve McGheley'in üç kez kırılan boynu gibi korkutucu ayrıntıların yer aldığı liste, izleyicileri ve hayranları ise şaşkına çevirdi.

Nova Legal Funding'in kurucusu ve CEO'su Ron Sinai, ekibin yaralanmalarının çoğu kendi kendine olsa da bu acı verici kazaların ne kadar maliyeti olduğunu göstermek istediklerini belirtti. Peki, siz bu masraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Jackass oyuncuları ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.