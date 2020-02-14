Jackie Chan ile Schwarzenegger'i Karşı Karşıya Getiren Fragman Çok Sevildi

Merakla beklenen filmlerin başında gelen The Iron Mask, ünlü aksiyon filmi yıldızları Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan'i aynı anda beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyordu. Çok sevilen iki ismi aynı anda oyuncu kadrosunda barındıran The Iron Mask için yayınlanan ilk fragman ise oldukça beğenildi.

2014 yılında sinemalarda gösterilen ve önemli seyirci sayılarına ulaşan Forbidden Empire filminin devamı olarak düşünülen The Iron Mask, aksiyon filmi sevenlerin dikkatini çok uzun süre önce çekmeyi başarmıştı.

Iron Mask'in oyuncu kadrosunda, Who Am I?, Rush Hour serisi, Police Story gibi yapımların usta oyuncusu Jackie Chan ile son olarak Terminatör: Kara Kader'de izlediğimiz Arnold Schwarzenegger başrolde olmak üzere Jason Flemyng, Xingtong Yao, Anna Churina, Rutger Hauer, Charles Dance gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini, Forbidden Empire'ın da yönetmen koltuğunda bulunan Oleg Stepchenko üstleniyor.

The Iron Mask konusu

Filmin konusu ise şöyle açıklanmış: "Film, kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediniyor. İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır."