Jade de Mortal Kombat 11'deki Yerini Aldı

Geçtiğimiz günlerde Mortal Kombat 11 başarım listesinin Steam veritabanında ortaya çıkması ile birçok yeni karakter resmi duyurularından önce ortaya çıkmıştı. Ed Boon ve NetherRealm Studios cephesinin canları bu hadise karşısında epey sıkılmış olsa da mevcut planlar devam ediyor. Bugün yapılan canlı yayın ile Jade karakterinin de duyurusu gerçekleşti.

Yılların eskitemediği, ne olursa olsun yeni oyunu duyurulduğunda oyuncuların içinin kıpır kıpır olmasına neden olan dövüş oyunu serisi Mortal Kombat, yakın bir zamanda geri dönecek. The Game Awards 2018 şovunda duyurulan yeni oyun için, 17 Ocak 2019 tarihinde de ilk detaylı bilgilere ulaşmıştık. 23 Nisan 2019 tarihinde çıkması beklenen Mortal Kombat 11 için zaman içerisinde hem yeni detaylar paylaşılmaya, hem de yeni karakter duyuruları yapılmaya devam ediliyor.

Bugün ise Kombat Kast canlı yayın etkinliğinin yeni bölümü gerçekleştirildi. Mortal Kombat 11 oyununa özel olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Ed Boon ve geliştirici NetherRealm Studios, tanıdık bir yüz olan Jade karakterinin yeni oyunda geri dönüş yapacağının müjdesini verdi. Jade hayranları hiç şüphesiz ki bu habere oldukça sevineceklerdir.

İlk olarak Mortal Kombat II oyununda karşımıza çıkan Jade karakterinin oynanabilir olduğu ilk oyun, Ultimate Mortal Kombat 3. Bu zamana kadar serinin birçok oyunda boy gösteren Jade, Kitana ile çocukluktan arkadaşlar. Zamanının büyük bir bölümünde Kitana ve Mileena ile Shao Kahn'a hizmet etmişti. Ne var ki Kitana ile Shao Kahn bir noktada ters düşünce, Jade'e de Kitana'yı esir alması emredilmişti. Bir seçim yapmak zorunda kalan Jade ise emre itaatsizlik etmişti. Jade, Kitana ve annesi Sindel ile Edenia topraklarında yaşayan Jade, aynı zamanda da Edenia ordusunun da generali konumunda.

Jade duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!