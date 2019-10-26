Jaguar, Gran Turismo'ya Özel Ürettiği Elektrikli Araç Modelini Tanıttı!

İngiltere merkezli otomobil üreticisi Jaguar, Gran Turismo Sport'a özel elektrikli bir araç üretti. İşte karşınızda Jaguar Vision!

Lüks otomobilleri ile bilinen Jaguar, bu sefer bir video oyununa özel araç üretti. Lansmanlarda gördüğümüz elektrikli araç modellerine oldukça benzeyen Jaguar Vision, firma tarafından Gran Turismo'ya özel olarak üretildi. Tamamen elektrikli olarak çalışan aracı kısa bir süre içerisinde Gran Turismo Sport'ta görebileceğiz.

Aslında bu aracın üretiliş amacı sadece oyunda oynanılabilmesi değil. Bu araçtan yola çıkarak önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların nasıl olacağını da görüyoruz. Bu modele benzeyen Mercedes'in aracını hemen herkes bilir. Birçok fuarda ve lansmanda boy gösteren Mercedes'in yanında Jaguar Vision benzeri bir aracın katılmasıda yakındır. Çünkü Jaguar bu araç ile yakın gelecekte üreteceği araçlar hakkında ipucu veriyor.

Jaguar, Gran Turismo'da ortalığı kasıp kavuracak modeli ile dikkatleri üzerine çekti. Jaguar Vision adındaki araç tamamen elektrikli ve 750kW güç üretebiliyor. Aynı zamanda 1200Nm torka sahip. 320 Km/h son hıza sahip otomobilin 0-100 değeri ise 2 saniyenin altında.

Gran Turismo'ya özel üretilen Jaguar Vision, Kasım ayında oyunda olacak. Bakalım Jaguar'ın ilerde üreteceği elektrikli modeller Vision'a benzeyecek mi?