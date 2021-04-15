Ünlü Astrobiyolog NASA'ya Karşı Çıktı: Uzaylıları Ay'da Arayın

James Benford uzaylıları Ay'da arayın açıklaması yaptı. Uzaylı çalışmalarıyla bilinen ve dünya dışı yaşam arayışı konusunda önemli bir isim olan James Benford, yeni makalesinde Ay'ın önemine dikkat çekti. SETI ekibinin deneylerine güvenmeyen astrobiyolog, dünya dışı sondalara odaklanıyor.

Uzaylı medeniyetleri aramak için kullanılan ünlü denklem, Güneş Sistemi'ndeki uzaylıları avlamak için yeni bir formüle ilham verdi. Uzaylı arayışı, Ay ve Dünya yakınındaki diğer kozmik cisimlerle başlayabilir.

Drake Denklemi olarak bilinen bir teorinin, uzaylıların yayın sinyallerini tespit edebileceğine inanıyor. İlk olarak gök bilimci Frank Drake tarafından 1961'de önerilen denklem, akıllı yaşamın gelişimi hakkında birkaç değişkeni analiz ederek iletişim kuran uygarlıkların sayısını hesaplıyor.

James Benford'dan uzaylıları Ay'da arayın çağrısı

Şu anda hemen hemen tüm SETI (dünya dışı zeka arama) deneyleri, radyo veya ışık sinyallerini tarıyor. Ancak geleneksel SETI deneyleriyle ilgili yeni bir uyarı James Benford'dan geldi. Benford, dünya dışı uygarlıkların, gök bilimcilerin sinyalleri tespit edene kadar çoktan ölmüş olabileceğini düşünüyor. Dünya dışı eserler, özellikle yapay zeka ile donatılmışsa, uzaylı medeniyetler hakkında doğrudan bilgi edinmemizi sağlayabilir.

Yeni çalışmada Benford, dünya dışı eserler için Drake denkleminin bir benzerini geliştirdi. Bu formül, özellikle dünya dışı robot sondalarına odaklandı. Bu sondaları gönderen medeniyetler ölmüş olsa da, pusuda bekleyenler bizimle iletişim kuracak seviyede hayatta olabilir.

Benford, ilk önce dünya dışı sondaların belirtileri için Ay görüntülerini analiz etmeyi önerdi. Araştırmacı, NASA'nın 2009'dan beri yaklaşık 2 milyon Ay fotoğrafını çektiğini belirtti. "Neil Armstrong'un aydaki ayak izlerini bazı fotoğraflarda görebilirsiniz, ancak bu görüntülerden yalnızca birkaçı insan gözü tarafından incelendi." dedi.

Benford ayrıca Dünya yakınlarındaki diğer yıldızlarda bulunan uzaylı eserlerini aramayı da önerdi. Ancak Dünya'yı aramanın mantıklı olmayacağını söylüyor:

"Dünya üzerindeki tarım medeniyetlerinin 10 bin yıllık zaman ölçeğinde yaklaşık iki yıldız Güneş'e yaklaştı. Bir yapı uzun süredir buradaysa hava, sürtünme, hırsızlık veya diğer unsurlardan dolayı zarar görmüştür. Bunlar yüzlerce, binlerce veya milyonlarca yıldan fazla bir süre boyunca gerçekten keşfedilemez. Oysa Ay gibi bir yerde, hala orada olabilirler."

Benford bulgularını Astrobiology dergisinde 18 Mart'ta çevrim içi olarak detaylandırdı. Ayrıca fikrini, evrende akıllı yaşam arayan Breakthrough Listen projesinde de tartışacak.