James Bond: No Time to Die Fragmanı Yayınlandı!

James Bond hayranlarının uzun süredir heyecanla beklediği yeni film için ilk fragman yayınlandı. James Bond: No Time to Die fragmanı haberimizde!

James Bond No Time to Die Konusu

Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

James Bond No Time to Die Yayın Tarihi ve Kadrosu

James Bond serisinin yeni filmi 3 Nisan 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen ve Ralph Fiennes gibi isimler bulunuyor.

James Bond No Time to Die Fragmanı

Geçtiğimiz pazartesi günü ilk fragmandan on dört saniye uzunluğunda bir kesit yayınlayan yapımcı şirket, ilk kesitin içerisinde çarşamba gününü işaret ediyordu. Geçtiğimiz dakikalarda filme ait ilk fragman yayınlandı.