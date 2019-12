James Bond: No Time to Die İlk Fragmanı ile Karşınızda

James Bond hayranları tarafından heyecanla beklenen 'No Time to Die' filmi için ilk resmi fragman yayınlandı. İşte James Bond No Time to Die fragmanı!

Yalnızca 14 Saniye

007 isimli resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda heyecanla beklenen yeni filmin ilk fragmanından bir kesit yayınlandı. Yalnızca on dört saniye uzunluğundaki bu video, çarşamba günü yayınlanacak olan asıl fragmanın kısa bir özeti olarak karşımıza çıkıyor.

İşte bu on dört saniyelik fragmanın tamamı:

Bu fragman bizlere pek fazla şey sunmuyor. Ancak dikkat çeken detaylar şu şekilde:

Açılan garaj kapısı ve hemen arkasında ciddi duruşa sahip bir James Bond.

Evet, arabanın kapısını kapatırken de ciddi gözüküyor.

Küçük bir uçurumdan fırlayan araba.

Bond merdivenlerden yukarıya doğru motosiklet sürüyor.

Arabanın farlarından çıkan ağır silahlar.

James Bond No Time to Die Vizyon Tarihi

Serinin en yeni filmi 3 Nisan 2020 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Vizyon tarihine kalan süre azaldıkça yeni ve önemli detaylar ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Bu arada izlediğiniz bu kısa fragmanın asıl hali çarşamba günü yayında olacak.