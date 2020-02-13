James Bond: No Time to Die Kadın Karakter için Ön Hazırlıklar İçerecek

Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan James Bond: No Time to Die diğer filmlerde yer alacak kadın karakter için ön hazırlıklar içerebilir.

Tartışmalar Sürüyor

'James Bond' ve 'kadın' kelimelerini aynı cümle içerisinde kullanmanın dahi tartışmaları alevlediği şu dönemde sular hala durulmuş değil.

James Bond serisinin yirmi beşinci filmi olan No Time to Die, 3 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek. Vizyon tarihine kalan sürenin kısalması ile birlikte söz konusu konu ile ilgili tartışmalar tekrar patladı. Cary Joji Fukunaga tarafından yönetilen yeni filmde Daniel Craig James Bond karakterine son kez hayat verecek. Bildiğiniz üzere bir sonraki karakter ise kadın bir oyuncu tarafından canlandırılacak.

Devam eden bir değişim var. Üreticilerimiz dünyadaki durumun ne olduğunu ve neyin değişmesi gerektiğini anlıyor. Filmi özünden ve çekirdeğinden ayırmadan yaratmayı hedefliyoruz

Güncel durumda yeni kadın karakter ile ilgili pek çok iddia bulunuyor ancak bunların hiçbiri doğrulanmış durumda değil. Yine de önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan filmle birlikte kadın karakter için bir ön ayak yaratılmasının, izleyicilerin daha sonraki filmler için hazırlanmasının mümkün olduğu düşünülüyor.

Peki siz bu değişim hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce serinin kendisinden gelen bu yapı değişime uğramalı mı yoksa bu adım seriyi tamamen bitirecek bir adm mı olur? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.