James Bond: No Time To Die Yeni Fragmanı ile Karşınızda!

Covid-19 nedeni ile ertelenen filmlerden birisi olan James Bond: No Time To Die milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen filmlerden birisi olarak öne çıkıyor. Eğer filmi heyecanla bekleyen bu kitlenin arasında yer alıyorsanız James Bond: No Time To Die yeni fragmanı ile bu duygunuzu körükleyebilir!

James Bond: No Time To Die Ne Zaman Vizyona Çıkacak?

James Bond serisinin en son filmine ait fragmanın yayınlanmasının üzerinden aylar geçmişken, yapım ekibi yeni bir fragman ile karşımıza çıktı. Covid-19 nedeni ile ertelenen filmin yeni fragmanı, aksiyonun dozunu tekrar ve tekrar hissedebilmemize olanak sunuyor.

James Bond: No Time To Die ülkemizde 13 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek şekilde planlanmış durumda. Tabii küresel ölçekte artan vaka sayıları ile birlikte bazı potansiyel kısıtlamaların geri dönmesini beklediğimizden bu tarihin, ne yazık ki, yine ertelenebileceğini söylememizde fayda var.

Peki siz James Bond: No Time To Die hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu koşullarda bir sinemaya gidip film izlemek size mantıklı geliyor mu ve bu film için sinemaya gider misiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.