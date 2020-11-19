Yeni James Bond Oyunu Project 007 Duyuruldu

Yıllardan sonra yeni bir James Bond oyunu geliyor. IO Interactive, gizli projesinin örtüsünü azıcık kaldırdı. James Bond oyunu Project 007 duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Sinema sektörünün simgesel karakterlerinden olan James Bond’u, 1962 yılında vizyona giren Dr. No filmi ile tanımıştık. Daha sonrasında adına sayısız film çekilen gizli ajanı, birçok kez oyun sektöründe de görmüştük. Ancak 2012 yılında satışa sunulan 007 Legends sonrasında yeni bir oyun görmek ne yazık ki mümkün olmamıştı. Neyse ki 007 özlemimiz yakın bir zamanda olmasa da sona erecek.

Bildiğiniz gibi HITMAN ve Kane & Lynch serileri ve Freedom Fighters ile tanıdığımız IO Interactive stüdyosunun, HITMAN 3 ve ek olarak adını gizli tuttuğu bir proje üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ne var ki resmi duyurunun ne zaman yapılacağına dair herhangi bir ipucu dahi yoktu. Dün itibarıyla ise sürpriz bir şekilde bu gizemli projenin duyurusunun yapılacağını öğrenmiştik. Beklenen saat yani bugün 17:00 itibarıyla Danimarka menşeli geliştirici resmi duyuruyu gerçekleştirdi.

IO Interactive tarafından Project 007 Duyuruldu

IO Interactive, isim haklarını MGM ve EON ile ortaklık kurarak yeni bir 007 James Bond oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Şu an için projenin oldukça başlarında olunduğu için sadece Project 007 kod adıyla geliştirilmesine ek olarak, tamamıyla orijinal bir hikayenin sunulacağı söylenmiş. Öyle ki, denilene göre gizli ajanımız için bir köken hikayesi sunulacakmış. Buradan da anlayacağımız üzere, film serisinden uyarlama bir oyundan ziyade bütünüyle karaktere odaklanılan bir oyun ile karşımıza çıkılacak. Haliyle aşina olduğumuz canlandırmaların aksine alışılmışın dışında bir James Bond görebiliriz ve başarılı olması durumunda, oyun dünyası yepyeni bir seri kazanmış olabilir. Bunu tabii ki zaman ve merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıktığında daha iyi anlayacağız.

Öte yandan, duyuruya ek olarak kısa bir tanıtım videosu da yayınlandı. Projenin başlarında olunduğu için herhangi bir oynanış görüntüsü bulunmuyor. Bunun yerine, film serisi ile özdeşleşen ana tema müziği ve açılış sahnesi gösteriliyor. Fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.