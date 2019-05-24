James Cameron İmzalı Terminator Dark Fate Filminden İlk Fragman!

Bilim kurgu sinemasının ikonik serilerinden Terminatör, yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Terminatör evreninin kült karakteri Sarah Connor’ın yaşlılığını izleyeceğimiz Terminator: Dark Fate, bizlere ilk iki filmin ruhunu ve kalitesini vadediyor.

İlk kez 1984 yılında vizyona giren orijinal Terminatör filmi, aradan geçen zamanda bilim kurgu sinemasının katalizör yapımlarından bir tanesi oldu. 1991 yılında gelen devam filmi ise heyecan çıtasını bir tık daha yukarı taşıdı.

Usta yönetmen James Cameron imzalı ilk iki filmin ardından farklı kişilerin yönetmen koltuğunda oturduğu üç Terminatör filmi daha izledik; ancak bunların hiçbirisi orijinal ikilemenin tadını veremedi.

Belki de bu sefer ilk iki filmin ruhuna ve kalitesine geri dönüş yapabileceğimiz bir Terminatör filmi izleyebiliriz. Kült serinin yaratıcısı Cameron tarafından kaleme alınan Terminator: Dark Fate filminden ilk fragman geldi.

Fragmanda, serinin diğer filmlerinde olduğu gibi iyi bir Terminatör (Mackenzie Davis) tarafından korunan bir insanı (Natalie Reyes) avlamaya çalışan kötü bir Terminatör’ü (Gabriel Luna) görüyoruz.

Bununla birlikte, serinin hayranlarını yeniden filme çekebilecek iki temel unsur bulunuyor: Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton.

Terminator 2 filminden bu yana görmediğimiz Hamilton’ı, 28 yılın ardından ilk kez Sarah Connor rolünde izleyeceğiz.

Terminator: Dark Fate’in senaryosunu, serinin yaratıcısı usta yönetmen James Cameron kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce Deadpool’u yöneten Tim Miller oturuyor.

Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek.

Terminator: Dark Fate Fragmanı