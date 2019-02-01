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James Gunn’lı Yeni Suicide Squad Filminin Detayları Belli Oldu

James Gunn’lı Yeni Suicide Squad Filminin Detayları Belli Oldu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Geçtiğimiz yıl yaptığımız haberde, Guardians Of The Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn’ın Suicide Squad’ın devam filmi için Warner Bros. ile masaya oturduğunu sizlerle paylaşmıştık. Merakla beklenen projenin adı ve çıkış tarihi resmen belli oldu.

Süreçten haberi olmayanlar için kısaca özet geçmek gerekirse, Jamess Gunn’ın geçmişte çocuk pornografisini övücü tweetler attığı ortaya çıkmış ve bunun üzerine Marvel’ın çatı şirketi Disney, ünlü yönetmeni kovmuştu.

Olayın ardından ne Gunn’ın özürleri ne de başlatılan imza kampanyaları Disney’i kararından döndürmeye yetmemişti. Tabii, olan Guardians of the Galaxy 3’e oldu. Stüdyo, filmi emanet edeceği yönetmeni hala bulamadı. Buna rağmen serinin üçüncü halkasında Gunn’ın yazdığı senaryonun kullanılması bekleniyor. Filmin normalde 2019 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyordu; ancak projeyi çevreleyen soru işaretlerinin bir türlü cevap bulmaması filmin havada kalmasına neden oluyor.

james gunn suicide squad

James Gunn

Disney bu sorunlarla uğraşırken, Gunn çoktan yeni evrenini buldu. Disney’in en büyük rakibi Warner Bros.’a geçen ünlü yönetmen, Suicide Squad filmini baştan yaratacak. Disney ile yollarını ayırdığından beri ilk kez başka bir projede yer almaya hazırlanan Gunn, filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenecek.

The Hollywood Reporter ’ın aktardığı bilgilere göre, filmin adı ‘The Suicide Squad' olacak. Margot Robbie (Harley Quinn) ve Viola Davis (Amanda Waller) dışında oyuncu kadrosu değişecek ve yeni karakterler eklenecek.

David Ayer tarafından yönetilen orijinal Suicide Squad filmi, global çapta 746 milyon dolar gişe hasılat toplamasına rağmen beklenen etkiyi yaratamamıştı. Bu yüzden Gunn’ın ilk filmin üzerine çıkması için elinden geleni yapması gerekiyor.

Warner Bros.’un The Suicide Squad için planladığı vizyon tarihi ise 6 Ağustos 2021.

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