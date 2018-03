James Harden'dan Çok İnce Call of Duty: Black Ops 4 Göndermesi

Dün ortaya çıkan sızıntılardan sonra bu sene çıkacak Call of Duty oyununun Call of Duty: Black Ops 4 olabileceği iddia edilmişti. Bugün bu iddiaları doğrular nitelikte bir detay, NBA oyuncusu James Harden’ın kıyafetleriyle ortaya çıktı.

Call of Duty: Black Ops 4 Geliyor Olabilir başlığıyla sizlerle paylaştığımız haberde, bir GameStop çalışanının mağazanın veri tabanına ait Call of Duty: Black Ops 4 görsellerini sızdırdığı bilgisine yer vermiştik. Sızdırılan görsellerden sonra birçok oyuncu bu sene Call of Duty: Black Ops 4’ün piyasaya sürülebileceğini iddia ederken, bugün başka bir detay daha gün yüzüne çıktı.

Amerikan basketbol ligi NBA’in en önemli yıldızları arasında yer alan Houston Rockets oyuncusu James Harden, Oklahoma City Thunder’a karşı oynayacakları maça oldukça ilginç bir kıyafetle geldi. Tamamen askeri kamuflajlara bürünmüş şekilde koridorda yürümeye başlayan Harden’ın en dikkat çekici aksesuarıysa şapkası oldu. Şapkasında Call of Duty: Black Ops serisinin artık klasikleşmiş logosuna benzer bir detay taşıyan James Harden, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, şapkanın üstünde Call of Duty: Black Ops 4 logosunun yer aldığı konuşulmaya başlandı.

James Harden’ın Black Ops 4 şapkasıyla arzıendam etmesinden sonran Kotaku isimli internet sitesine konuşan bazı kaynaklar, bu sene piyasaya çıkacak olan CoD oyununun Black Ops 4 olduğunu doğruladılar ve oyunun Treyarch tarafından geliştirileceğini aktardılar. Uzun süredir Activision’ın Call of Duty oyunlarını nisan ya da mayıs aylarında duyurduğu düşünülürse, Call of Duty: Black Ops 4’ün de yine bu iki arasında kalan bir tarih arasında resmi olarak duyurulması bekleniliyor.