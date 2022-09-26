James Webb Uzay Teleskobu'nun 17 Gözlem Modundan Biri Çalışmayı Durdurdu

James Webb Uzay Teleskobu şimdiye kadar hem büyük bir popüler başarı hem de oldukça etkili bir araştırma aracı olmasına rağmen, yeni teleskobumuzda her şey mükemmel değil. Bu hafta NASA, Webb'in 17 gözlem modundan birinin şu anda incelenmekte olan bir donanım sorunu nedeniyle çalışmadığını duyurdu.

Webb, tümü spektrumun kızılötesi kısmında çalışan dört araca sahip. Cihazlardan üçü NIRCam, NIRSpec ve NIRISS yakın kızılötesinde çalışmakta ve amaçlandıkları gibi çalışıyor ancak orta kızılötesinde çalışan dördüncü cihaz MIRI ile ilgili bir sorun var.

James Webb Uzay Teleskobu'nun MIRI Aracı Kullanılamıyor

Araçlardan her biri, görüntüleme ve spektroskopi arasında geçiş yapmak gibi farklı modlarda çalışabilir. Bu modlardan toplamda on yedi adet var ve bunlardan biri MIRI'nin çalışmayan modlarından biri.

Webb'in diğer araçları, en eski galaksilere bakmak gibi kozmoloji araştırmaları için faydalı olsa da MIRI veya Orta Kızılötesi Enstrüman, özellikle yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu incelemek için oldukça önemli.

Şimdilik bilim insanları konu araştırılırken MIRI orta çözünürlüklü spektroskopi modunu kullanamayacaklar. NASA bir anomali inceleme kurulunun nasıl ilerleyeceğine karar vereceğini ve ekiplerin modun tekrar çalışır duruma getirilebilmesi için üzerinde çalıştıklarını söylüyor. MIRI'nin diğer üç modu hâlâ iyi çalışıyor, bu nedenle sorun yalnızca bir modda bulunuyor.