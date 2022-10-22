James Webb Uzay Teleskobu, 11.5 Milyar Yıl Önceye Ait 'Gökkuşağı Düğümü'nü Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu evrende bir başka muhteşem manzara yakaladı. James Webb bu sefer aşırı derecede kırmızı bir kuasardan oluşan bir "gökkuşağı düğümü" ve etrafındaki birkaç büyük galaksiyi tespit etti. Düğüm yaklaşık 11.5 milyar yıl önceye ait. James Webb'in en son kuasar görüntüsü, uzayın ne kadar geniş olduğunun bir başka hatırlatıcısı.

James Webb'in az önce bir görüntüsünü yakaladığı kuasarlar, geceleri gökyüzünde çok parlak görünebilen enerjik galaktik merkezleridir. Bu galaktik merkezlerde çoğunlukla süper kütleli kara delikler bulunur ve bu, Samanyolu'nun süper kütleli kara deliğine benzer. Ayrıca bazen enerji patlamalarıyla patlayabilirler.

Yeni bir James Webb görüntüsünde yakalanan bu en yeni kuasar, SDSS J165202.64+172852 olarak adlandırılıyor ve bilim insanları bunun uzun zaman önce, eski evrende var olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle James Webb'in aletlerinde ondan gördüğümüz ışık, bölgemize ulaşmak için milyarlarca yıl yol kat etti.

Şimdiye Kadarki Evrenin En Uzak Keşfi

Yukarıdaki bu görüntü, James Webb'den şimdiye kadar gördüğümüz en ayrıntılı görüntü değil ancak bu James Webb görüntüsündeki kuasar, yakın zamanda görüntülenen Yaratılış Sütunları'ndan ve hatta Webb'in ilk görüntülerinin hedeflerinden çok daha uzakta. Bu nedenle teleskop, çok daha bulanık bir görüntü elde ediyor çünkü çok daha derin bir uzay noktasını gözlemliyor.

Görüntünün bulanıklığına rağmen, en son James Webb görüntüsünde kuasarın ve onu çevreleyen galaksilerin gökkuşağı düğümlü görünümünü net bir şekilde görebilirsiniz.

Daha önce bazı bilim insanları, bu James Webb görüntüsündeki kuasarın başka bir galaksiyle çarpışıyor olabileceğine inanıyorlardı ancak James Webb'in araçlarıyla daha net bir resim görebiliyoruz.

James Webb, tıpkı bu yeni görüntünün kanıtladığı gibi evrenin milyarlarca yıl önceki hâllerine bakma yeteneğine sahip.