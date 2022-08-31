James Webb'in Çektiği Görüntüler Sese Dönüştürüldü

Son yıllarda gelişen teknolojimiz sayesinde James Webb ve Hubble gibi teleskopların çektiği uzay görüntülerini deneyimleme imkanımız bulunuyor. Çoğu kişi evrenin bu muhteşem karelerini ya masaüstü arka planı yapıyor ya da çerçeveletip evine asıyor. Peki daha önce hiç evreni duymuş muydunuz?

Bugün NASA'nın yaptığı bir paylaşımda James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntüler sese dönüştürüldü. Bize de evrenin sesini dinlemek kaldı!

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun Çektiği Görüntülerden Yapılan Müzik!

Karina ve Güney Halka Bulutsu'ları dahil olmak üzere James Webb tarafından çekilen pek çok görüntünün çeşitli tekniklerle sese dönüştürülmesini içeren bu kayıtlar, bir nevi evrenin müziğin oluşturuyor.Toronto Üniversitesi'nde gerçekleştirilen projede çalışan fizik profesörü Matt Russo, konuyla alakalı "Müzik duygusal merkezlerimize dokunuyor. Amacımız James Webb'in görüntülerini ve verilerini sesle anlaşılır kılmak, dinleyicilerin kendi zihinsel görüntülerini oluşturmalarına yardımcı olmak." açıklamasını yaptı.

Görüntülerin sese dönüştürülmesi sırasında ışıltılı ve senfonik bir ton kullanıldı. Parlak ışığa sahip noktalar daha yüksek tonda sesler üretti. Karina Bulutsu'suna ait olan paylaşım kulağa neşe dolu gelse de Güney Halka Bulutsusu'nun yaylı çalgılar üzerinden düzenlenmiş ses kaydı fazlasıyla ürkütücü. Deneysel elektronik müzik türüne benzeyen bu tonların ana sebebi parlak yıldızların koparılmış piyano teli sesi çıkarması.

Projede yalnızca görüntüler sese dönüştürülmedi. James Webb'in en önemli keşiflerinden biri olan ötegezegen WASP-96 b'den alınan veriler de proje kapsamında sese dönüştürüldü. Grafikte yer alan iniş ve çıkışların damlayan su tanelerine dönüştürüldüğü bu seste ana kaynak olarak elektronik çalgılar kullanıldı. NASA, yayınladıkları bu verilerle uzay sevdalılarını sevindirmenin yanında kör ve az gören kişilerin de uzayı deneyimlemesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.