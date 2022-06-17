İnsanlığın yaptığı en karmaşık makinelerden biri olan James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık'tan beri evrenin en derin noktalarını araştırmak için hazırlıklarını yapıyor. Bilim insanları, şimdiye kadar bize evreni tanıtan Hubble Uzay Teleskobu'ndan katbekat güçlü olan yeni teleskoptan gelecek veriler için fazlasıyla heyecanlı.

James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz hafta mikro meteorların çarpmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Son alınan verilere göre teleskobun ciddi bir hasar almadığı ve görevine sorunsuz bir şekilde devam edebileceği açıklandı.

Dün NASA tarafından yapılan açıklamayla birlikte James Webb Uzay Teleskobu'nun gözlem hedefleri belli oldu. İlk verilerin 12 Temmuz'da halka açıklanacağını belirten NASA'ya göre James Webb Uzay Teleskobu'nun en önemli gözlem hedeflerinden biri büyük patlamadan sonraki kısa dönemi incelemek.

James Webb Uzay Teleskobu 10 Gözlem Hedefi

Uzak ve en eski galaksiler

Bilim insanları erken galaksileri tespit etmek için evrendeki en parlak nesnelerden olan kuasarları gözlemlemek istiyor. James Webb Uzay Teleskobu ile Şimdiye kadar tespit edilen en uzak ve en parlak altı kuasarı gözlemleyerek galaksilerin evrimi araştırılacak.

Aynı anda 100 galaksinin fotoğrafının çekilmesi

Aynı anda 100 galaksiyi araştırabilecek kapasiteye sahip olan yeni uzay teleskobu ile galaksilerin kendileri arasındaki hareketleri incelenecek.

Jüpiter büyüklüğünde ötegezegenler

Evrende en çok rastlanan gezegen tiplerinden olan Sıcak Jüpiter'ler araştırılacak.

Süper Dünyalar

Evrende sıkça rastlanan diğer gezegen türlerinden biri de Dünya'dan 10 kat büyük gezegenler anlamına Süper Dünyalar. Süper Dünyalar'ın araştırılmasıyla yıldız sistemlerinin davranışları hakkında bilgi edinmek amaçlanıyor.

TRAPPIST-1 Sistemi

6 adet kayalık gezegen bulunduran TRAPPIST-1 Sistemi, yaşanabilir ortam açısından en umut vaadeden yıldız sistemlerinden biri. Bilim insanları bu sisteme bakarak yaşam izi ve Dünya benzeri ötegezegenleri bulmayı hedefliyor.

Organik moleküller ve gezegen doğumu

Teleskobun en önemli özelliklerinden olan kızılötesi görüntüleme, evrendeki devasa gaz bulutlarını incelemek için kullanılacak. Bilim insanları bu şekilde gezegen doğumu aşamalarını ve organik madde oluşumunu gözlemleyebilecek.

Asteroitler ve Dünya'ya yakın nesneler

Dünya'ya yakın küçük yıldız sistemleri ve asteroitlerin incelenmesiyle Güneş Sistemi'nin doğumu araştırılacak.

Yaratılış Sütunları (Pillars of Creation)

İnsanlığın çektiği en güzel fotoğraflardan biri olan Yaratılış Sütunları, James Webb Teleskobu tarafından kızılötesi görünteleme ile incelenecek.

Kızılötesi erken evren

James Webb Teleskobu, evrenin oluşumundan sadece 200 milyon yıl sonraki tarihe kadar geçmişe bakabiliyor. Bu sayede bilim insanları evrenin erken dönemin kızılötesi görüntüleme inceleyerek büyük patlamanın sırlarını ortaya çıkarmak istiyor.