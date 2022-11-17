James Webb Uzay Teleskobu, Ateşli Kum Saatinin Görüntüsünü Yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu, evrenimizin bir başka nefes kesici görüntüsünü yakaladı. NASA'nın Çarşamba günü paylaştığı yeni görüntü, uzayın yıldız oluşum bölgesinde yer alan yeni doğmuş bir protoyıldız Dark Cloud L1527'ye ait. NASA, uzayda ateşli kum saati şeklini oluşturan bulutların yalnızca kızılötesi ışıkla görülebildiğini söylüyor.

Yalnızca kızılötesi kullanılarak görülebildiği için bu protoyıldız, James Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) kullanılarak görüntülendi. NIRCam, James Webb'in kızılötesi ışığın özel frekanslarını, gaz halindeki ateşli kum saatinin uzayda yaydığı frekanslarla aynı frekansları görmesini sağlıyor.

NASA, bölgenin daha yaygın özelliklerinin, uzayın bu bölgesindeki ateşli kum saatini oluşturan mavi ve turuncu gaz bulutlarından oluştuğunu belirtiyor. Bu bulutlar, protoyıldızın büyümesinden çıkan materyallerin çevredeki herhangi bir maddeyle çarpışması sonucu oluşan boşlukların ana hatlarını çiziyor.

Yeni Doğmuş Protoyıldız: Dark Cloud L1527

Countdown to a new star ⏳



Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: https://t.co/DtazblATMW pic.twitter.com/aGEEBO9BB8 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 16, 2022

Bu yeni doğmuş protoyıldızın kaotik görünümüne rağmen NASA onun sadece 100.000 yaşında olduğunu ve yeni bir yıldız için nispeten genç olduğunu söylüyor. Bu nedenle gelişiminin ve oluşumunun en erken aşamalarında yani sınıf 0 protoyıldız olarak kabul ediliyor.

Geçmişte James Webb, Tarantula Nebulası ve Yaratılış Sütunları gibi evrenin önemli noktalarının görüntülerini yakalamıştı. Bilim insanları bu gözlemlerle evrenimiz hakkında daha fazla veri toplamaya devam ediyor ve bu da uzayda bu ateşli kum saatinin neden var olduğu da dâhil olmak üzere yeni yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.