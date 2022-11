James Webb Uzay Teleskobu, Ateşli Kum Saatinin Görüntüsünü Yakaladı

James Webb Uzay Teleskobu, evrenimizin bir başka nefes kesici görüntüsünü yakaladı. NASA'nın Çarşamba günü paylaştığı yeni görüntü, uzayın yıldız oluşum bölgesinde yer alan yeni doğmuş bir protoyıldız Dark Cloud L1527'ye ait. NASA, uzayda ateşli kum saati şeklini oluşturan bulutların yalnızca kızılötesi ışıkla görülebildiğini söylüyor.

Yalnızca kızılötesi kullanılarak görülebildiği için bu protoyıldız, James Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) kullanılarak görüntülendi. NIRCam, James Webb'in kızılötesi ışığın özel frekanslarını, gaz halindeki ateşli kum saatinin uzayda yaydığı frekanslarla aynı frekansları görmesini sağlıyor.

NASA, bölgenin daha yaygın özelliklerinin, uzayın bu bölgesindeki ateşli kum saatini oluşturan mavi ve turuncu gaz bulutlarından oluştuğunu belirtiyor. Bu bulutlar, protoyıldızın büyümesinden çıkan materyallerin çevredeki herhangi bir maddeyle çarpışması sonucu oluşan boşlukların ana hatlarını çiziyor.

Countdown to a new star ⏳



Hidden in the neck of this "hourglass" of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: